Au moins 27 personnes sont mortes et plus de 150 ont été blessées dans l'effondrement du toit d'une discothèque à Saint-Domingue, ont annoncé mardi les services de secours. Ils ont précisé que la recherche de survivants se poursuivait.

Les médias locaux estiment qu'entre 500 et 1000 personnes étaient présentes au moment du drame au Jet Set. AP

Keystone-SDA ATS

Environ 400 sauveteurs sont sur place, ont souligné les autorités. Les médias locaux estiment qu'entre 500 et 1000 personnes étaient présentes au moment du drame au Jet Set, un établissement de la capitale dominicaine très prisé des noctambules où se produisait le célèbre chanteur de merengue Rubby Perez.

«Ca été d'un coup. J'ai pensé que c'était un tremblement de terre, alors je me suis jeté au sol et j'ai couvert ma tête», a raconté à la presse Enrique Paulino, le manager de l'artiste.

«Un de nos saxophonistes est mort, nous avons essayé d'aller dans la zone où se trouvait Rubby mais là-bas les décombres étaient trop grands», a-t-il rapporté.

Des dizaines de proches se sont rapprochés des hôpitaux pour tenter d'avoir des nouvelles. «Nous sommes désespérés», a déclaré à la chaîne domincaine SIN Regina del Rosa, dont la soeur se trouvait sur les lieux. «Ils ne nous donnent pas de nouvelles, ils ne nous disent rien».

«Jusqu'à présent, nous avons 27 (morts) selon les données préliminaires», a déclaré aux médias Juan Manuel Mendez, le directeur du Centre des opérations d'urgence.

Il y a eu «134 transferts (transports d'ambulance) équivalent à 150 ou 160 patients qui ont été emmenés dans différents centres» hospitaliers, a-t-il poursuivi soulignant «que beaucoup de personnes sont sorties d'elles-mêmes avant que la structure ne s'effondre».

«Nous récupérons les cadavres que nous rencontrons en chemin» mais «nous sommes concentrés sur les personnes que nous pouvons extraire vivantes parce qu'on les entend demander de l'aide «, a ajouté M. Mendez.

«Tant qu'il y aura un espoir (...) nous allons continuer à travailler avec toutes les autorités en vue de (...) les sauver», a-t-il dit.

«Désespérée»

Le Jet Set organise un concert ou une fête tous les lundis soirs, selon des médias. Ce lundi soir, la venue de Rubby Perez, 69 ans, auteur de nombreux tubes, avait attiré de très nombreux spectateurs.

La fille du chanteur, Zulinka Pérez, a réussi à s'échapper mais a confié à la chaîne de télévision dominicaine CDN ignorer où était son père: «Je suis désespérée. Je parle parce que je comprends que les gens l'aiment et que ce ne serait pas juste de ne pas dire ce qui se passe. Jusqu'à maintenant, on m'a dit qu'il était là-dedans (dans la discothèque), je ne sais pas s'il est dans une ambulance, parce qu'on ne me laisse pas entrer».

«Le principal objectif est de sauver des vies (...), nous sommes profondément touchés», a déclaré sur place à la presse le président dominicain Luis Abinader.

«Nous déplorons profondément la tragédie survenue à la discothèque Jet Set. Nous avons suivi minute par minute les événements depuis qu'ils se sont produits. Tous les organismes de secours ont apporté l'assistance nécessaire et participent sans relâche aux efforts de sauvetage. Nos prières accompagnent les familles affectées», avait-il auparavant écrit sur X.

Le chef de l'Etat a aussi précisé que la gouverneure de la province de Monte Cristi (nord-est) Nelsy Cruz faisait partie des personnes ayant péri au Jet Set.

Un grand trou

Sur des images d'hélicoptère, on voit un grand trou à la place du toit de l'établissement et une grande grue blanche alors que les sauveteurs s'activent.

La République dominicaine a réorienté avec succès son économie vers l'industrie manufacturière et surtout le tourisme, avec plus de onze millions de visiteurs en 2024, selon le ministère du Tourisme. Ceux-ci sont attirés par les plages, la musique, la vie nocturne et l'architecture coloniale de Saint-Domingue. Ce secteur génère environ 15% du PIB.