Plutôt facile techniquement, la randonnée autour du Grand Chavalard, en Valais, offre de magnifiques points de vue et des paysages diversifiés. Départ pour 15 kilomètres de balade entre 1850 et 2450 mètres d'altitude.

Bien sûr, pour effectuer le tour complet du Grand Chavalard, il faut aimer marcher et avoir «le pied sûr», comme on dit dans le jargon. La randonnée est balisée en rouge et blanc, ce qui signifie que c'est un chemin de randonnée de montagne, où il convient d'avoir une bonne condition physique et d'être équipé de chaussures profilées.

Il y a deux choix de départ pour cet itinéraire autour de l'imposante montagne qui surplombe la commune de Fully en Valais. Soit le parking de l'Erié sur les hauts de Fully, soit l'arrivée du télésiège de Jorasse à Ovronnaz. Ceux qui craignent les routes de montagne escarpées, étroites et caillouteuses choisiront, comme nous, la deuxième option!

Et c'est parti pour une journée de marche dans un cadre époustouflant. À l'arrivée du télésiège, à 1940 mètres d'altitude, un panneau indique «Tour du Grand Chavalard: 6h». On est bien tenté de faire une première pause au «relax parc» au milieu des mélèzes, mais l'on se ravise: la balade ne fait que commencer.

On suit alors un premier sentier qui grimpe juste assez pour se chauffer les mollets et qui nous amène jusqu'au télésiège du Petit Pré: c'est là que débute véritablement la boucle. On peut l'effectuer dans les deux sens, mais on optera cette fois-ci pour le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Une fois le dos tourné aux remontées mécaniques, on perd toute trace de la civilisation. Nous voilà plongés au coeur de pâturages verdoyants, sauvages, sur un petit chemin qui serpente doucement parmi les fleurs alpines. On est entourés de montagnes: sur certaines subsistent encore quelques langues neigeuses.

Au Grand Pré d’Euloi, la neige s'est transformée en lac: on dégaine l'appareil photo pour un cliché miroir comme on les aime. Puis, retour aux choses sérieuses. Les randonneurs et autres amateurs de trail qui nous ont dépassés sont visibles dans la pente, tout là-haut, ça grimpe sec.

Vue sublissime et toilettes panoramiques!

Un pas après l'autre, on finit par atteindre le col de Fenestral, le point culminant de la balade, à 2453 mètres. Là, c'est l'apothéose, on s'en met plein les mirettes en admirant la vue plongeante sur le lac supérieur de Fully et, à l'horizon, le massif du Mont-Blanc, magnifique.

L'arrêt est le bienvenu à la cabane du Fenestral, agrandie et rénovée en 2015. On déguste un café et une part de tarte, puis il est temps de repartir, mieux vaut ne pas traîner: le télésiège de Jorasse ferme à 17h en été.

Mais avant, il ne faut surtout pas manquer d'aller aux toilettes. Car c'est une expérience à part entière: le petit coin est équipé d'une vitre teintée, permettant d'admirer le panorama sans être vu!

Après le virage, changement de décor total

La pente est douce, on admire encore le lac supérieur de Fully, au fond de la cuvette, puis un autre petit lac, avant d'arriver au refuge de Sorniot, 400 mètres plus bas. Des marmottes peu farouches nous accompagnent de loin.

Il faut ensuite remonter un sentier pierreux, qui trace un grand virage vers un tout autre paysage. À partir de là, on se retrouve sur le flanc nord du Grand Chavalard. La civilisation est à nouveau visible, avec la vue plongeante sur la vallée du Rhône.

Le paysage est un peu plus sec, plus rocailleux, typique de ce coin du Valais. On arrive doucement au parking de l'Erié, où beaucoup de courageux ont garé leur voiture. Mais l'effort n'est pas terminé, il nous faut remonter jusqu'au télésiège de Jorasse, ça pique un peu les jambes, il faut le reconnaître.

Enfin, après les forêts de mélèzes, on débouche à nouveau dans les pâturages. Là, c'est le gîte de Lui d’Août qui nous accueille pour un dernier café bienvenu à une altitude de 1957 mètres.

L'arrivée du télésiège n'est qu'à 30 minutes de marche... mais comme il est plus de 17h, nous devons encore redescendre 5,5 kilomètres pour arriver jusqu'à Ovronnaz! Un dernier conseil: prévoyez assez de temps pour profiter pleinement de la randonnée... et ne pas louper le dernier télésiège!