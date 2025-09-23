  1. Clients Privés
Intempéries Le trafic ferroviaire entre Chiasso et Milan toujours interrompu

ATS

23.9.2025 - 10:53

Le trafic ferroviaire entre Chiasso et Milan est toujours interrompu à cause des fortes pluies qui s'abattent sur le nord l'Italie. Les voyageurs doivent prendre les trains de la ligne RE80 jusqu'à Carimate (I) avant de prendre un bus pour rallier Milano Centrale.

Le trafic entre Chiasso et Milan est encore interrompu ce mardi en raison des dégâts causés par les intempéries et les inondations sur le réseau ferroviaire italien (archives).
Keystone-SDA

23.09.2025, 10:56

Le trafic ferroviaire sur la ligne Chiasso – Milano Centrale est interrompu depuis lundi midi. Selon les CFF, cette interruption est due aux dégâts causés par les intempéries et aux inondations dans la région de Côme sur le réseau ferroviaire italien.

Entre Côme et Milan, d'autres lignes de trains régionaux devraient connaître des perturbations, a rapporté l'agence de presse italienne Askanews. Des retards et des annulations sont à prévoir au moins jusqu'à mardi midi. Des bus de remplacement sont mis en place sur les lignes concernées.

En raison des fortes pluies qui se sont abattues sur le nord de l'Italie, les pompiers ont effectué plus de 650 interventions lundi. Près d'Alessandria dans le Piémont, une femme a été emportée par les eaux dans un camping. Les recherches pour la retrouver se poursuivaient lundi soir.

