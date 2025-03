Le trafic ferroviaire est interrompu entre Genève et Lausanne

Plus aucun train ne circule entre Genève et Lausanne depuis 08h05. Un événement lié à une cause externe s'est produit sur la voie entre Gland et Nyon (VD), expliquent les CFF sur leur site.

Le trafic ferroviaire entre Genève et Lausanne a été interrompu ce matin en raison d'un événement survenu entre Gland et Nyon (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA, mf, ats ATS

«On espère pouvoir récupérer une voie, voire les deux, le plus rapidement possible», a indiqué le service de presse des CFF à Keystone-ATS. La restriction était annoncée au moins jusqu'à 11h15.

Les lignes TGV, IC1, IR15, IR57, IR90, IR95 et RE33 sont concernées. Tous les trains sont supprimés peut-on lire sur le site des CFF.

Le trafic ferroviaire entre les deux villes lémaniques a repris peu avant 10h00 du matin, avec un premier train qui est parti de Lausanne pour rallier Genève-Aéroport, ont précisé les CFF.