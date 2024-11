La Suisse – alémanique surtout – se remet lentement vendredi des fortes chutes de neige de la veille et de la nuit. Les transports publics ont repris peu à peu leur activité en matinée. Mais la neige continue de causer des perturbations, notamment dans le trafic ferroviaire.

La neige a créé le chaos sur les routes romandes ! La neige est tombée sur la Suisse hier après midi et a provoqué quelques imprévus sur les routes. Les CFF saturés par les trains annulés, les autoroutes bloquées, des camions et des bus qui glissent... 22.11.2024

Des retards et des suppressions de trains sont possibles, ont averti les CFF tôt vendredi matin sur la plateforme X. Les équipes des CFF ont travaillé toute la nuit pour permettre aux infrastructures de fonctionner.

Mais de nouvelles perturbations liées aux conditions météorologiques sont d'ores et déjà annoncées, malgré l'engagement sur le terrain jeudi et dans la nuit.

Les chutes de neige ont fortement perturbé le trafic ferroviaire depuis jeudi soir: les trains n'ont pas pu circuler normalement en raison d'aiguillages ou de lignes de contact gelés.

Les chutes de neige abondantes et des températures négatives font particulièrement souffrir le matériel roulant et les infrastructures.

Trams et bus

En ville de Berne, les axes principaux ont été rouverts à la circulation. Dans certains quartiers, il aura fallu toutefois attendre la fin de la matinée pour que les rues soient dégagées.

Une centaine de personnes et une cinquantaine de véhicules étaient à l'œuvre, a indiqué vendredi matin la direction des travaux publics, des transports et des espaces verts de la ville de Berne. Depuis minuit, trams et bus étaient à l'arrêt. Les équipes se sont surtout occupées à dégager les axes principaux de circulation et de transports publics, de nombreuses lignes étant perturbées.

«Les fortes chutes de neige aux heures de pointe et la couche de glace qui s'est immédiatement formée ont eu pour conséquence que les bus de Bernmobil, mais aussi de nombreuses voitures de tourisme se sont retrouvés à l'arrêt – et ont à leur tour gêné les véhicules de déneigement», écrit la ville.

Service irrégulier

Même tableau à Zurich, où les transports publics (VBZ) ont repris du service progressivement vendredi matin. La desserte reste toutefois irrégulière, a ajouté l'entreprise.

A Bâle aussi, les transports publics ont partiellement repris le service des bus, contrairement aux trams, ont annoncé les Transports publics bâlois (BVB). Les lignes de contact étaient recouvertes de neige, rendant impossible de passer sous la ligne avec le pantographe.

Accidents

Les conditions hivernales ont provoqué des centaines d'accidents, pour la plupart limités à de la tôle froissée.

Entre jeudi midi et vendredi matin, le canton de Berne a recensé près de 130 accidents de la route. Sur l'A1 près de Kirchberg (BE), un véhicule militaire et un autocar sont entrés en collision latérale: neuf militaires ont été blessés, dont six légèrement.

Plus d'une centaine d'automobilistes ont eu besoin d'aide parce qu'ils étaient bloqués ou que leur véhicule était tombé en panne.

Dans le canton de Saint-Gall, l'arrivée de l'hiver a provoqué plus de 120 accidents de la route, sans compter la ville. Dans sept accidents, dix personnes ont été blessées à des degrés divers, a indiqué vendredi matin la police cantonale.

Vu la météo, les gens roulent trop vite, trop souvent sans pneus neige et trop prêts des autres véhicules, estime-t-elle. Vendredi, rouler restera difficile, avertissent les autorités. Des arbres ou des branches n'ont pas résisté à la neige et ont dû être retirés de la chaussée.

Le canton de Zurich a dénombré près de 150 accidents, là encore sans les villes de Zurich et Winterthour.

Aéroport de Zurich fluide

L'aéroport de Zurich ne s'attend pas à des perturbations importantes vendredi. Les pistes étaient prêtes pour la reprise du trafic à 06h00, a indiqué un porte-parole de l'aéroport à Keystone-ATS.

Les équipes de l'aéroport ont travaillé toute la nuit pour dégager les pistes. A l'exception de deux vols à destination d'Amsterdam, aucune annulation n'a été enregistrée. Jeudi, de nombreux vols au départ de l'aéroport de Zurich ont dû être annulés, surtout en début de soirée.

Dans la nuit, la couche de neige a dépassé les 20 centimètres par endroits en plaine. Les stations de mesure de MétéoSuisse à Zurich Fluntern et Binnigen (BL) enregistraient par exemple 27 cm à 02h00.

A Wädenswil (ZH), la couche de neige atteignait 29 cm. La station de la ville de St-Gall a enregistré 25 cm, celle de Zollikofen (BE), 21 cm.

Plus faible en Suisse romande

S'il a neigé sur les bords du Léman, les quantités étaient plus faibles. A la Dôle par contre, les météorologues de MétéoSuisse ont mesuré 25 cm de neige à 2h50 tandis que 21 cm sont tombés à Sion et à Bullet (VD)- La Frétaz, sans oublier 18 cm à la Chaux-de-Fonds (NE).

Dix modestes centimètres recouvraient le Col des Mosses, 8 cm à Fribourg et 4 à Paverne (VD). Il est tombé 15 cm à Locarno-Monti.

