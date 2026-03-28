Le mystérieux «très gros cadeau» que l'Iran a offert à Trump

«Donald Trump a encore reçu une distinction inventée et résolu le mystère du cadeau qu'il a reçu de l'Iran»: c'est ainsi que Seth Meyers introduit le dernier «Closer Look» de son émission de fin de soirée.

L'animateur du «Daily Show» Jon Stewart passe au crible l'intervention de Trump au Venezuela. YouTube/Late Night with Seth Meyers

Philipp Dahm Philipp Dahm

«La nation est en guerre et les Américains s'y opposent à une large majorité, mais ne vous inquiétez pas: le président a tenu une réunion du cabinet aujourd'hui et a directement abordé ce qui préoccupe tout le monde».

Lorsque Seth Meyers se lance ainsi et qu'un clip suit, on sait que les choses vont devenir sauvages. Un montage d'à peine une minute dans lequel Trump méditait sur les stylos devant ses ministres.

Il est presque impossible de le retranscrire par écrit. Le message principal est sans doute que Trump économise sur les stylos. Jugez-en par vous-même dans la vidéo ci-dessous, qui commence au bon endroit.

L'interlude se termine par Trump qui dit: «C'est une histoire de business». «Non, ce n'est pas une histoire», rétorque Meyers. «C'est un symptôme. J'ai eu l'impression que cela durait deux jours. Et quand on sait que la guerre en Iran coûte un milliard de dollars par jour, tes économies de stylo ne font aucune différence».

Trump et son matériel de bureau

«Late Night» aurait-elle simplement monté le clip de Trump de manière méchante? Voici la scène dans son intégralité: c'est presque pire.

Trump: "See, this pen right here. This pen is an interesting example. It's the same thing. So this pen is very inexpensive. But it writes well. I like it. But I can't have the pen the way it was. You know what it is. I don't want to give too much publicity but they do treat me well. Sharpie."



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 26. März 2026 um 16:34

Revenons à Meyers: il se demande pourquoi Trump est si obsédé par le matériel de bureau en pleine guerre. «Aujourd'hui, les stylos - et lundi, il avait fait plaisir à la presse avec l'histoire super-accablante du trombone».

COLLINS: Who's idea was it to put ICE in airports? TRUMP: Mine. That was like the paperclip. Do you know the story of the paperclip? 182 years ago a man discovered the paperclip. It was so simple. And everybody that looked it thought, 'Why didn't I think of that?' ICE was my idea.



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On demande au président si c'était son idée d'envoyer des agents ICE dans les aéroports. Il répond par l'affirmative - et fait une analogie avec l'invention du trombone «il y a 182 ans». Là aussi, tout le monde aurait dit: «Pourquoi n'y ai-je pas pensé ?»

«Whooo, nous avons gagné la guerre !»

L'Iran est bien plus important, selon Meyers: «Vous pourriez supposer que la guerre est toujours en cours compte tenu du fait que le président vient de menacer de raser les centrales électriques iraniennes et de déchaîner l'enfer sur le régime iranien. Mais bon, les gars, bonne nouvelle: nous avons déjà gagné».

La campagne de Trump en Iran excite Seth Meyers. YouTube/Late Night with Seth Meyers

«Nous avons gagné», déclare Trump dans le premier clip du 11 mars. «Laissez-moi vous le dire: nous avons gagné. Vous savez, il ne faut jamais dire trop tôt que l'on a gagné. Dès la première heure, c'était fini». Le 24 mars, il renchérit: «Cette guerre a été gagnée».

«Whooo, on a gagné la guerre ! Des stylos pour tout le monde ! Mais seulement les moins chers», exulte Meyers, avant de demander: «Pourquoi attendre trois semaines pour nous l'annoncer alors que tu as gagné dès la première heure ? Et pourquoi le détroit d'Ormuz est-il toujours bloqué»?

«Pourquoi devons-nous être sauvés alors que nous avons déjà gagné ?»

Jänu - le fait est que les Etats-Unis ont gagné, estime Meyers. Et qu'ils ne dépendent de personne. Puis l'introduction de la réunion du cabinet du 26 mars: «Nous sommes très déçus par l'OTAN» se plaint Trump. «Nous les aiderions bien, mais ils ne viendraient jamais à notre secours». Il faut s'en souvenir, poursuit le président.

«Encore une fois, cela ne me donne pas l'impression que nous n'avons pas gagné à la première heure», commente Meyers sous les rires du public. «Pourquoi devons-nous être sauvés alors que nous avons déjà gagné ? Les seuls qui ont besoin d'être sauvés, c'est nous, à cause de tes histoires de p* de stylo».

Tu découvriras dans le paragraphe ci-dessous quel est le rapport entre cet enfant au pull et Trump. YouTube/Late Night with Seth Meyers

L'homme de 52 ans enfonce le clou: «En outre, nous avons commencé. Nous avons commencé, et maintenant nous devons être sauvés de notre propre guerre ? Tu es comme un enfant de cinq ans qui insiste pour s'habiller tout seul et qui se prend les pieds dans son pull».

Ce qui se cache derrière le cadeau de l'Iran à Trump

Meyers résume ainsi: Trump veut donc sortir rapidement de la guerre, mais ne sait pas comment s'y prendre. Il ne dit pas avec qui il négocie, et l'Iran dément les discussions directes. C'est pourquoi le président fait des déclarations étranges et vagues comme celle-ci :

Trump: "[Iran] gave us a present, and the present arrived today. It was a very big present, worth a tremendous amount of money, and I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize" Is it a giant wooden horse?



[image or embed] — Saul Staniforth (@saulstaniforth.bsky.social) 25. März 2026 um 07:28

«Ils ont fait quelque chose d'incroyable hier: ils nous ont fait un cadeau», déclare Trump le 24 mars. Il ajoute que ce cadeau est «très grand» et qu'il vaut «une somme énorme». Il ajoute ensuite: «Je ne vous dirai pas quel est le cadeau, mais c'est un prix très important».

Mais Trump a maintenant révélé de quoi il s'agissait, rapporte Meyers. «Et les gars, c'est quelque chose de vraiment rare et spécial. Je plaisante: c'est du pétrole».

Trump: “I told you about a present, right? Steve, can I reveal the present?” Witkoff: “You can do anything you want.” Trump: “[Iran] said to show you we're real, we're gonna let you have 8 boats of oil…Then I watched the news and…there are 8 boats…I hope I haven't screwed up your negotiations.”



[image or embed] — The Bulwark (@thebulwark.com) 26. März 2026 um 17:50

Le cadeau, c'est que l'Iran laisse passer huit pétroliers américains? «Ils ne nous donnent pas du pétrole gratuit», s'énerve Meyers. «Ils laissent passer des pétroliers sur une route qu'ils avaient déjà le droit de traverser avant que tu ne déclenches la guerre». Toujours est-il que l'Iran a ajouté deux pétroliers supplémentaires.

Trump reçoit l'America First Award

Trump se vante de quelques pétroliers alors qu'une guerre inutile et impopulaire est en cours, alors que le prix de l'essence augmente sur le front intérieur, additionne Meyers: «Cela signifie bien sûr que les républicains lui donnent une distinction particulière».

Dans l'interlude suivant, on apprend que Trump a été fait premier lauréat de l'America First Award le 25 mars à Washington.

Mike Johnson: Tonight we have created a new award. We are going to do something we've never done before. We will honor him with a new award. He is the first ever recipient of the America first award. That is this beautiful golden statue here, appropriate for the golden era.



[image or embed] — Acyn (@acyn.bsky.social) 26. März 2026 um 00:44

Late Night USA - Comprendre l'Amérique blue News 50 États, 330 millions de personnes et encore plus d'opinions : Comment "comprendre l'Amérique" ? Pour garder une vue d'ensemble sans pour autant s'enflammer, il faut un phare. Les stars de "Late Night" offrent l'une des meilleures aides à la navigation : Elles sont les parfaits pilotes qui désignent impitoyablement les bas-fonds du pays et des gens, et servent à notre auteur Philipp Dahm de boussole comique pour l'état d'esprit de l'âme américaine.

«Oh mon Dieu, c'est tellement génial», se moque l'animateur du late night. «Il peut le placer à côté de ses autres fausses récompenses comme le prix de la paix de la FIFA et la couronne de Burger King». Et pourtant, Trump n'est ni America First ni pour la paix : «Il reçoit un trophée de participation pour quelque chose auquel il n'a même pas participé».

PS: Un brevet pour un trombone a été déposé aux Etats-Unis en 1867, ce qui ne fait pas 182 ans. De plus, de nombreux autres brevets ont été déposés par la suite. Selon les sources, le trombone a été établi dans sa forme actuelle entre 1890 et 1899. Trump? Encore une fois, j'ai appris quelque chose.