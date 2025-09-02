  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Renforcer les mesures Le triple homicide de Corcelles fait réagir les députés

ATS

2.9.2025 - 17:16

Le triple homicide de Corcelles (NE) a fait réagir mardi les députés qui demandent notamment davantage de moyens pour la prévention ou la surveillance électronique et une meilleure prise en charge des séparations à risque. Le Conseil d'Etat va mettre en place un nouveau plan d'action, qui va renforcer les mesures de prévention et de protection contre les violences domestiques.

Les participants à la marche blanche ont déposé des fleurs devant l'immeuble où vivaient les trois victimes tuées à Corcelles (NE) (archives).
Les participants à la marche blanche ont déposé des fleurs devant l'immeuble où vivaient les trois victimes tuées à Corcelles (NE) (archives).
sda

Keystone-SDA

02.09.2025, 17:16

«Toutes les mesures sont envisagées et bonnes à prendre (...) pour lutter contre ce fléau», a déclaré Céline Vara, conseillère d'Etat, en charge de la sécurité. L'Espagne, qui a pris 300 mesures de protection, de prévention ou de répression, est un modèle à suivre, a-t-elle ajouté.

«La surveillance électronique n'est pas suffisante en elle-même. Elle doit faire partie d'un arsenal de mesures qui doit monter en puissance», a précisé Céline Vara. La conseillère d'Etat déplore néanmoins que le projet national de bracelets électroniques n'avance pas assez vite et souhaite trouver des solutions au niveau cantonal.

Florence Nater, en charge de la cohésion sociale, a rappelé que les violences domestiques sont systémiques et liées à des rapports de force. «Il faut agir contre les violences psychiques, sexuelles, le contrôle économique de femmes et le harcèlement. C'est un travail sociétal de fond car il faut faire évoluer les mentalités», a-t-elle ajouté.

Roxann Barbezat (UDC), première signataire d'une des deux interpellations interpartis, a tenu à relever que 60% des féminicides sont commis par des populations étrangères et que l'influence culturelle joue un rôle.

Détecter les situations à risque

Neuchâtel va lancer un nouveau plan d'action pour renforcer les mesures de prévention et de protection, «qui pourraient rapidement être mises en oeuvre», a ajouté Florence Nater. Le canton veut notamment améliorer la prise en charge des enfants, victimes de violences domestiques, ainsi que mieux détecter les situations à risques.

«On va chercher à mobiliser toutes les ressources disponibles» mais il est trop tôt pour évoquer une hausse de budget, a précisé la conseillère d'Etat. L'interpellation interpartis, portée par Nathalie Ljuslin (PS), souhaitait que le canton alloue 350'000 francs par an pour aider les associations féminines et féministes ainsi que les services publics qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles.

Les députés ont également accepté sans opposition un postulat du groupe Vert'libéral, amendé par l'UDC. Le texte demande notamment de renforcer la prise en charge des violences conjugales (économiques, psychologiques, sexuelles, physiques), en particulier dans les situations de séparation, notamment par des formations spécifiques sur les violences fondées sur le genre, destinées aux professionnels en contact avec les victimes ou les auteurs de violences.

Les plus lus

Une carte dans le bureau d'un général de Poutine suscite le débat
L’eau va disparaître : un célèbre lieu de vacances tire la sonnette d'alarme
Plusieurs blessées dans une attaque au couteau
«Sept ans d'horreur et d'enfer...» - Gérard Depardieu encore dans la tourmente
Le transfert de Manuel Akanji à l'Inter Milan fait jaser !