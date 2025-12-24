  1. Clients Privés
Plus de 800'000 vues en 3 jours! «Jingle Bells» à la sauce mongole, vous en pensez quoi?

Sven Ziegler

24.12.2025

Ce qui a commencé comme une petite idée amusante est devenu un surprenant succès de Noël: le DJ Ummet Ozcan a réinterprété «Jingle Bells» avec des chants de gorge mongols, des sons traditionnels et un rythme électronique.

Fabienne Berner

24.12.2025, 12:57

24.12.2025, 15:23

Au départ, tout n'était qu'un petit mix musical bricolé dans un coin de yourte. Mais les réactions des fans ont été si nombreuses qu'Ummet Ozcan n'a pas hésité à en rajouter. Un petit clip amusant s'est transformé en une version complète, vidéo musicale comprise, et publiée sur YouTube.

Le titre: «Mongolian Jingle Bells». Le classique de Noël mondialement connu est ainsi entièrement repensé. Au lieu de cloches et de chants en chœur, Ozcan mise sur des instruments mongols, des chants de gorge traditionnels et une production électronique moderne. Le résultat est ludique, chaleureux et étonnamment frais: il montre à quel point même une chanson si souvent entendue peut encore surprendre.

Ozcan est connu pour ce genre d'expériences. Le DJ et producteur turco-néerlandais s'est fait un nom sur la scène de la musique électronique en combinant systématiquement la musique dance avec des sons ethniques et traditionnels du monde entier. Ses productions franchissent régulièrement les frontières des genres et font appel à des influences musicales issues des cultures les plus diverses dans le contexte des clubs.

