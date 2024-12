Après bientôt quinze ans d'enquête sur des découvertes de cadavres de travailleuses du sexe sur les plages de Long Island, à l'est de New York, le suspect numéro un a été inculpé mardi pour un septième meurtre, alors que son procès doit commencer en 2025, a annoncé la justice américaine.

L'enquête s'est focalisée sur l'architecte en 2022 après la découverte qu'un véhicule dans lequel avait été vue une victime au moment de sa disparition était enregistré à son nom. KEYSTONE

AFP Marc Schaller

Rex Heuermann, un père de famille et architecte new-yorkais qui n'avait jamais été inquiété jusqu'à son arrestation à l'été 2023, était inculpé pour les meurtres de six femmes entre 1993 et 2010 pour lesquels il a plaidé non coupable.

Lors d'une audience mardi devant un tribunal de Riverhead, à l'est de New York, il a encore plaidé non coupable du meurtre en 2000 d'une septième victime, Valerie Mack, dont les restes avaient été découverts à deux endroits différents, d'abord dans un bois la même année, puis en 2011 le long des plages de Gilgo Beach. Comme plusieurs autres victimes, la jeune femme morte à 24 ans avait eu une jeunesse cabossée et gagnait sa vie comme travailleuse du sexe.

Valerie Mack avait eu une jeunesse cabossée et gagnait sa vie comme travailleuse du sexe. KEYSTONE

«Les familles sont reconnaissantes de ce petit moment de répit que notre task-force (chargée de l'enquête) peut leur apporter», a déclaré le procureur du comté de Suffolk, Ray Tierney, en ajoutant que «les vies de ces femmes comptent».

Au total, les restes de onze corps humains, neuf femmes, un homme et une fillette, avaient été retrouvés entre 2010 et 2011 le long des plages de Gilgo Beach, à Oak Beach, dans des maquis de ronces situés entre le sable et la route, parmi les dunes.

Ces découvertes avaient effrayé la population locale et tenu en échec pendant des années les policiers et la justice.

L'enquête s'est focalisée sur l'architecte en 2022 après la découverte qu'un véhicule dans lequel avait été vue une victime au moment de sa disparition était enregistré à son nom.

A partir de là, les enquêteurs ont découvert des preuves ADN et de téléphonie contre le suspect, marié et père de deux enfants, notamment dans sa maison de Massapequa Park, tout près des plages où ont été retrouvés les corps.

Des preuves ADN avaient été découvertes notamment dans sa maison de Massapequa Park. KEYSTONE

Pour le meurtre de Valerie Mack, il a été inculpé car des analyses ADN de la victime correspondent à celles de la fille du tueur présumé, qui n'est pas inquiétée parce qu'elle était une fillette à l'époque.

Les enquêteurs, qui cherchent à relier Rex Heuermann aux découvertes de tous les corps avant son procès prévu en 2025, ont aussi extrait de ses ordinateurs des fichiers qui selon eux répertoriaient méthodiquement ses meurtres.