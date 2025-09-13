  1. Clients Privés
Transit frontalier 657 mètres, 8 ans de travaux: le tunnel des Evouettes enfin inauguré

ATS

13.9.2025 - 14:11

Après huit ans de travaux, le tunnel de contournement des Evouettes à Port-Valais (VS) a officiellement été inauguré samedi. L'ouvrage, dont les coûts se montent à 133,8 millions de francs, doit permettre de soulager le village du trafic de transit.

Evouettes
Evouettes. La population a pu découvrir samedi le tunnel des Evouettes, long de 657 mètres.

La population a pu découvrir samedi le tunnel des Evouettes, long de 657 mètres.

Photo: sda

Evouettes. KEYPIX - Franz Ruppen Conseiller d'Etat, Patrice Tamborini Président de Port-Valais et Sylvain Dumoulin Ingénieur cantonal, du gauche a droite, inaugurent le tunnel des Evouettes ce samedi 13 septembre 2025 a Les Evouettes. En chantier depuis 2018, le tunnel de contournement des Evouettes, long de 657 mètres, devrait accueillir chaque jour un trafic d'environ 18 000 véhicules. (KEYSTONE/Valerie Baeriswyl)

KEYPIX - Franz Ruppen Conseiller d'Etat, Patrice Tamborini Président de Port-Valais et Sylvain Dumoulin Ingénieur cantonal, du gauche a droite, inaugurent le tunnel des Evouettes ce samedi 13 septembre 2025 a Les Evouettes. En chantier depuis 2018, le tunnel de contournement des Evouettes, long de 657 mètres, devrait accueillir chaque jour un trafic d'environ 18 000 véhicules. (KEYSTONE/Valerie Baeriswyl)

Photo: KEYSTONE

Evouettes. L'ensemble vocal de Saint-Maurice chante dans le tunnel des Evouettes lors de son inauguration ce samedi 13 septembre 2025 aux Evouettes.

L'ensemble vocal de Saint-Maurice chante dans le tunnel des Evouettes lors de son inauguration ce samedi 13 septembre 2025 aux Evouettes.

Photo: KEYSTONE

Evouettes. En chantier depuis 2018, le tunnel de contournement des Evouettes, long de 657 metres, devrait accueillir chaque jour un trafic d'environ 18'000 véhicules. (KEYSTONE/Valerie Baeriswyl)

En chantier depuis 2018, le tunnel de contournement des Evouettes, long de 657 metres, devrait accueillir chaque jour un trafic d'environ 18'000 véhicules. (KEYSTONE/Valerie Baeriswyl)

Photo: KEYSTONE

Evouettes. Des personnes visitent le tunnel des Evouettes lors de son inauguration ce samedi 13 septembre 2025 aux Evouettes.

Des personnes visitent le tunnel des Evouettes lors de son inauguration ce samedi 13 septembre 2025 aux Evouettes.

Photo: KEYSTONE

Evouettes. La sortie du tunnel photographiee devant le village des Evouettes lors de la ceremonie de percement de la jonction des tubes nord et sud, ce lundi 13 novembre 2023 aux Evouettes. (archives)

La sortie du tunnel photographiee devant le village des Evouettes lors de la ceremonie de percement de la jonction des tubes nord et sud, ce lundi 13 novembre 2023 aux Evouettes. (archives)

Photo: KEYSTONE

Evouettes
Evouettes. La population a pu découvrir samedi le tunnel des Evouettes, long de 657 mètres.

La population a pu découvrir samedi le tunnel des Evouettes, long de 657 mètres.

Photo: sda

Evouettes. KEYPIX - Franz Ruppen Conseiller d'Etat, Patrice Tamborini Président de Port-Valais et Sylvain Dumoulin Ingénieur cantonal, du gauche a droite, inaugurent le tunnel des Evouettes ce samedi 13 septembre 2025 a Les Evouettes. En chantier depuis 2018, le tunnel de contournement des Evouettes, long de 657 mètres, devrait accueillir chaque jour un trafic d'environ 18 000 véhicules. (KEYSTONE/Valerie Baeriswyl)

KEYPIX - Franz Ruppen Conseiller d'Etat, Patrice Tamborini Président de Port-Valais et Sylvain Dumoulin Ingénieur cantonal, du gauche a droite, inaugurent le tunnel des Evouettes ce samedi 13 septembre 2025 a Les Evouettes. En chantier depuis 2018, le tunnel de contournement des Evouettes, long de 657 mètres, devrait accueillir chaque jour un trafic d'environ 18 000 véhicules. (KEYSTONE/Valerie Baeriswyl)

Photo: KEYSTONE

Evouettes. L'ensemble vocal de Saint-Maurice chante dans le tunnel des Evouettes lors de son inauguration ce samedi 13 septembre 2025 aux Evouettes.

L'ensemble vocal de Saint-Maurice chante dans le tunnel des Evouettes lors de son inauguration ce samedi 13 septembre 2025 aux Evouettes.

Photo: KEYSTONE

Evouettes. En chantier depuis 2018, le tunnel de contournement des Evouettes, long de 657 metres, devrait accueillir chaque jour un trafic d'environ 18'000 véhicules. (KEYSTONE/Valerie Baeriswyl)

En chantier depuis 2018, le tunnel de contournement des Evouettes, long de 657 metres, devrait accueillir chaque jour un trafic d'environ 18'000 véhicules. (KEYSTONE/Valerie Baeriswyl)

Photo: KEYSTONE

Evouettes. Des personnes visitent le tunnel des Evouettes lors de son inauguration ce samedi 13 septembre 2025 aux Evouettes.

Des personnes visitent le tunnel des Evouettes lors de son inauguration ce samedi 13 septembre 2025 aux Evouettes.

Photo: KEYSTONE

Evouettes. La sortie du tunnel photographiee devant le village des Evouettes lors de la ceremonie de percement de la jonction des tubes nord et sud, ce lundi 13 novembre 2023 aux Evouettes. (archives)

La sortie du tunnel photographiee devant le village des Evouettes lors de la ceremonie de percement de la jonction des tubes nord et sud, ce lundi 13 novembre 2023 aux Evouettes. (archives)

Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA

13.09.2025, 14:11

13.09.2025, 15:13

«Cette mise en service marque l'aboutissement de plus de vingt ans de démarches», rappelle le canton dans un communiqué. L'inauguration officielle s'est déroulée en présence des autorités cantonales et communales, mais aussi de la population. Cette dernière a ainsi pu découvrir le tube – long de 657 mètres – avant sa mise en service le 19 septembre prochain.

Avec les quelque 18'000 véhicules qui traversent Les Evouettes chaque jour, l'ouvrage va transférer la majorité du trafic de transit à l'extérieur du village et le désengorger. Il renforcera ainsi «la sécurité et la qualité de vie des riverains et des usagers», écrivent encore les autorités.

Chantier complexe

Mis à l'enquête en 2002, le tunnel est le fruit d'un travail de longue haleine. Au niveau politique, le projet a été approuvé par le Conseil d'Etat en 2008, avant que son financement ne soit accepté par le Grand Conseil en 2016.

Le chantier, lui, n'a démarré qu'en décembre 2017. Il avait dû être interrompu cinq ans plus tard, après que des tassements de terrain, plus importants que prévu, ont été constatés en surface.

«C'est un peu comme si vous creusiez dans du sable», avait illustré en 2023 Vincent Pelissier, chef du service valaisan de la mobilité et ingénieur cantonal de l'époque. La même année s'achevait le percement du tunnel, qui a coûté 85 millions.

Pour résoudre les problèmes techniques et sécuriser l'ouvrage, la solution retenue avait été la méthode dite de «voûte parapluie double», soit un double arc de tubes qui forment une couche protectrice au-dessus du tunnel.

Trafic fluidifié

Avec la mise en service du tube, «la mobilité dans le Bas-Valais franchit une étape importante», soulignent les autorités valaisannes. Conformément au projet global de valorisation de l'espace public, la route traversant les Evouettes sera réaménagée, rappelle également le canton.

A noter que le tunnel et la route de contournement des Evouettes s'inscrivent dans le prolongement de la route H144 ouverte en 2012 entre Rennaz (VD) et les Evouettes.

Pour mémoire, plusieurs projets avortés avaient secoué la région du Haut-Lac – composée des quatre communes de Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et Saint-Gingolph – ces dernières années. Le contournement de Saint-Gingolph avait été abandonné en 2021, avant que le contournement du Bouveret ne le soit lui aussi l'année suivante.

