Les fortes chutes de neige qui ont recouvert une grande partie du Valais la semaine dernière impactent encore le canton. Une avalanche empêche toujours tout trafic au niveau du tunnel du Grand-Saint-Bernard. Gare également aux chutes de branches.

Comme le col est également fermé, il n’est pour l’heure pas possible de rejoindre l’Italie, via Bourg-Saint-Pierre. (photo d'archives). sda

L'avalanche qui s'est déclenchée, jeudi dernier, à la hauteur de la galerie des Toules, sur le versant suisse de la route du Grand-Saint-Bernard, continue d'impacter le trafic nord-sud. Les blocs rocheux et les arbres emportés par l’avalanche ont endommagé la galerie sur une longueur d’environ 300 mètres.

Selon la société qui gère le tunnel, interrogée par Keystone-ATS, mardi, «aucune date n'est pour l'heure articulée quant à sa rouverture». Comme le col est également fermé, il n’est pour l’heure pas possible de rejoindre l’Italie, via Bourg-Saint-Pierre.

Saas-Grund: route cantonale intacte

La quasi-totalité des routes cantonales encore fermées mardi matin a été rouverte. Le tronçon entre Vercorin et Itravers demeure impacté par un glissement de terrain.

De son côté, le président de la commune de Saas-Grund, Alwin Venetz, a déclaré à l'agence de presse Keystone-ATS que «la route cantonale était restée intacte lors des avalanches, mais que les bords de la route devaient être remis en état. Les forêts endommagées vont être déblayées et les lignes électriques réparées.» Alwin Venetz n'a pas pu donner d'indications sur le montant des dégâts matériels.

Restrictions maintenues pour les piétons

Les travaux de nettoyage et de sécurisation se poursuivent dans la Plaine du Rhône. A Sion, le domaine des Iles reste fermé jusqu’à vendredi soir. L’accès à Montorge et aux berges de la Borgne reste interdit, vraisemblablement jusqu’en fin de semaine, selon une information des autorités locales.

Sur Sierre, de nombreux secteurs sont encore inaccessibles pour les piétons, à cause du risque de chutes de branches. Comme à Sion, la commune demande à la population de «respecter les rubalises».

Protection civile en renfort

Dans la commune de Brigue-Glis, le poids de la neige a endommagé environ 1300 arbres sur les 2000 que compte la ville. Depuis mardi, la protection civile a été appelée en renfort pour nettoyer et sécuriser l’ensemble du territoire.

Des dégâts sont également signalés au niveau de certains bisses, comme à Chalais ou ceux de la vallée de la Printze (Nendaz) avec diverses chutes d'arbres et de branches et des déracinements partiels. Interrogé par Keystone-ATS, Gaëtan Morard, le président de l'Association des Bisses du Valais (ABV) précise: «Pour les bisses à l'arrêt, il n'y a aucun problème, si ce n'est du travail de nettoyage supplémentaire. Les dégâts se situent principalement sur les arbres qui peuvent obstruer les bisses, mais qui se dégagent assez facilement.»

Les arboriculteurs ont également été touchés par l’épisode hivernal de la semaine dernière, notamment en Plaine du Rhône avec un nombre certain de rameaux cassés dans les vergers et des tentes installées pour protéger les fruits du froid et des intempéries qui se sont envolées. Quelques serres ont également subi des dégâts, comme dans la région de Brigue. Cette situation exceptionnelle ne devrait avoir que peu d’effets sur le volume total des diverses récoltes de fruits et légumes 2025.

5% des bourgeons touchés

Concernant les vignes, les dégâts sont également «marginaux et très hétérogènes à l’échelle du canton», a précisé à Keystone-ATS Samuel Luisier, coprésident de la Fédération valaisanne des vignerons. «On peut estimer que 5% des bourgeons ont été touchés et seront remplacés par des bourgeons secondaires. Les parcelles de Petite Arvine, de Cornalin et de Syrah, situées dans le fond des coteaux en rive droite du Rhône ont les plus été touchées.»