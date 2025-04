Les fortes chutes de neige qui ont recouvert une grande partie du Valais en fin de semaine dernière impactent encore le canton. Une avalanche empêche toujours tout trafic au niveau du tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Pour l'heure, il demeure impossible de gagner l'Italie en prenant le tunnel du Grand-Saint-Bernard (photo d'archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'avalanche qui s'est déclenchée, jeudi dernier, à la hauteur de la galerie des Toules, sur le versant suisse de la route du Grand-Saint-Bernard, continue d'impacter le trafic nord-sud. Les blocs rocheux et les arbres emportés par l’avalanche ont endommagé la galerie sur une longueur d’environ 300 mètres.

Selon la société qui gère le tunnel, interrogée par Keystone-ATS, mardi, «aucune date n'est pour l'heure articulée quant à sa rouverture». Comme le col est également fermé, il n’est pour l’heure pas possible de rejoindre l’Italie, via Bourg-Saint-Pierre.

Restrictions maintenues pour les piétons

Une quinzaine de routes cantonales demeurent closes, tant dans le Haut-Valais que dans le Valais central. Pour la majorité, un itinéraire bis a été mis sur pied. Deux tronçons sont impactés par des glissements de terrain, soit ceux entre Stalden et Embd ainsi qu'entre Vercorin et Itravers. La route Ayer – Zinal est fermée à cause d’un risque d’avalanche.

Les travaux de nettoyage et de sécurisation se poursuivent dans la Plaine du Rhône. A Sion, les parcs seront progressivement tous accessibles en cours de journée. Par contre, le domaine des Iles reste fermé jusqu’à vendredi soir. L’accès à Montorge et aux berges de la Borgne reste interdit, vraisemblablement jusqu’en fin de semaine, selon une information des autorités locales.

Sur Sierre, de nombreux secteurs sont encore inaccessibles pour les piétons, à cause du risque de chutes de branches. Comme à Sion, la commune demande à la population de «respecter les rubalises».