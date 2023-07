Le bilan du typhon Doksuri s'est alourdi à six morts aux Philippines, selon les chiffres officiels diffusés jeudi. Perdant en intensité, l'ouragan se dirige à présent vers le sud-est de la Chine, où il devrait toucher terre vendredi.

Le typhon Doksuri a provoqué des inondations et de glissements de terrain dans le nord des Philippines, notamment à Baguio City. ATS

Des vents violents et des pluies torrentielles charriés par Doksuri se sont abattus sur les îles Babuyan, peu peuplées, et les provinces du nord des Philippines, provoquant inondations et glissements de terrain.

Une mère et ses trois enfants ont été tués mercredi dans un éboulement, qui a frappé leur maison à Buguias, dans la province montagneuse de Benguet, a déclaré un responsable local des catastrophes naturelles. Cinq autres personnes présentes dans la maison ont été sauvées.

Fortes vagues à Taïwan

Classé comme un super typhon lorsqu'il a traversé l'océan Pacifique mardi, Doksuri s'est affaibli à l'approche des Philippines. La tempête devrait encore faiblir en traversant la mer de Chine méridionale avant de toucher terre dans le sud-est de la Chine vendredi.

De fortes vagues se sont abattues sur la côte sud-est de Taïwan mercredi. Le bureau central de météorologie a émis des avertissements et des avis de fortes pluies.

ATS