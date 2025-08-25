  1. Clients Privés
Des vents à 160km/h Le typhon Kajiki s'approche du Vietnam: 30'000 personnes évacuées

ATS

25.8.2025 - 07:09

Des dizaines de milliers de résidents ont été évacués lundi des régions côtières du Vietnam, menacées par le typhon Kajiki. Ce dernier s'apprête à toucher la région centrale du pays avec des vents de près de 160 km/h.

Kajiki sera le cinquième typhon à frapper le Vietnam cette année (archives).
Kajiki sera le cinquième typhon à frapper le Vietnam cette année (archives).
sda

Keystone-SDA

25.08.2025, 07:09

Kajiki, le cinquième typhon à frapper le Vietnam cette année, se trouve actuellement en mer, déchaînant le golfe du Tonkin avec des vagues atteignant jusqu'à 9,5 mètres. Il devrait toucher terre à 13h00 (08h00 en Suisse) avec des vents de 157 km/h, selon le centre national de prévisions hydro-météorologiques du Vietnam.

Quelque 325'500 personnes de cinq provinces côtières doivent être évacuées vers des abris temporaires dans des écoles et des bâtiments publics, ont indiqué les autorités. Le centre-ville de Vinh, ville côtière du centre du pays, a été inondé pendant la nuit.

Au matin, les rues étaient globalement désertées et la plupart des magasins et des restaurants fermés. Les commerçants et les résidents avaient protégé les entrées avec des sacs de sable.

Île de Hainan évacuée

Près de 30'000 personnes ont été évacuées de la région, deux aéroports nationaux sont fermés et tous les bateaux de pêche situés sur le chemin du typhon ont été rappelés au port. La tempête devrait néanmoins considérablement perdre en intensité après avoir touché terre.

Plus d'une dizaine de vols intérieurs au Vietnam ont été annulés dimanche, tandis que l'île de Hainan, en Chine, a évacué 20'000 résidents au moment où le typhon est passé sur la côte sud.

Au Vietnam, plus de 100 personnes ont été tuées ou portées disparues en raison de catastrophes naturelles au cours des sept premiers mois de 2025, selon le ministère de l'agriculture. Les pertes économiques ont été estimées à plus de 21 millions de dollars.

Le Vietnam a subi une perte de 3,3 milliards de dollars en septembre dernier en raison du typhon Yagi, qui a balayé le nord du pays et causé des centaines de morts.

