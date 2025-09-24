  1. Clients Privés
Typhon à Taïwan «J'ai entendu la police crier dans la rue: 'L'eau arrive, courez!'»

ATS

24.9.2025 - 18:25

Au moins 14 personnes sont décédées après la rupture d'une digue naturelle formée sur une rivière par un glissement de terrain dans l'est de Taïwan, ont annoncé mercredi les autorités de l'île.

Des bénévoles distribuent de la nourriture aux habitants le long d'une rue inondée à la suite du super typhon Ragasa dans le canton de Guangfu, comté de Hualien, Taïwan, le 24 septembre 2025.
Des bénévoles distribuent de la nourriture aux habitants le long d'une rue inondée à la suite du super typhon Ragasa dans le canton de Guangfu, comté de Hualien, Taïwan, le 24 septembre 2025.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.09.2025, 18:25

Cette rupture, qui s'est produite mardi alors que le super typhon Ragasa frappait l'île, a libéré les eaux d'un lac qui s'était formé dans la partie supérieure de la rivière Mataian, emportant un pont, inondant une ville voisine et piégeant des centaines de personnes.

Le précédent bilan de 17 morts dans le comté de Hualien, à l'est de l'île où a eu lieu la catastrophe, a été revu à la baisse, en raison de décès comptés deux fois. Les autorités locales tentent toujours de confirmer le nombre de personnes portées disparues.

«Le temps est compté»

«Le temps est compté» pour les disparus, a déclaré la ministre de l'Intérieur Liu Shyh-fang lors d'une conférence de presse. Elle a précisé que le gouvernement taïwanais allait continuer de surveiller le lac, même s'il est prévu que la pluie se calme dans la soirée.

Dans la commune de Kuang Fu, des journalistes de l'AFP ont constaté des rues recouvertes d'une épaisse boue grise après les inondations, ainsi que des arbres tombés bloquant le passage.

Des voitures et scooters accidentés gisaient au bord de la route ou étaient empilés les uns sur les autres, et certains portails métalliques et toits de maisons étaient détruits, avec des meubles éparpillés dans les rues.

Trop de boue

Les habitants ont confié qu'il y avait trop de boue pour nettoyer par eux-mêmes et que davantage d'aide pour le nettoyage était attendue demain.

«J'avais très peur... À environ 500 mètres devant moi, le ruisseau s'est soudainement transformé en inondation», a déclaré Shih Hui-mei, une personne venue volontairement en aide à la communauté.

«J'ai entendu la police crier dans la rue a l'aide d'un haut parleur: 'L'eau arrive, courez!',» a-t-elle déclaré à l'AFP depuis un abri de fortune.

L'impact du changement climatique

Le premier ministre Cho Jung-tai s'est rendu sur place mercredi, promettant de venir en aide aux sinistrés. Les autorités devront, selon le ministre, enquêter sur la raison pour laquelle «les ordres d'évacuation n'ont pas été exécutés dans la zone affectée», ce qui a entraîné des pertes humaines.

Taïwan fait régulièrement face à des typhons entre juillet et octobre. Le changement climatique augmente toutefois leur intensité, avec de fortes précipitations, des crues soudaines et de puissantes rafales de vent, selon les scientifiques.

