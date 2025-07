Un an après les intempéries destructrices dans le Val Mesolcina (GR), les autorités locales estiment le coût des mesures de reconstruction et de sécurisation à 84 millions de francs. Une grande partie des travaux a déjà été réalisée.

Le 21 juin 2024, les intempéries dans le Val Mesolcina (GR) ont entraîné des inondations ainsi que des coulées de boue et de gravats, qui ont coûté la vie à deux personnes. Une troisième reste disparue (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Face aux médias réunis jeudi à Roveredo (GR), le groupe régional de coordination a annoncé qu'il tablait sur une facture de 14,2 millions de francs pour les mesures prises après la catastrophe pour rétablir la sécurité face aux coulées de boue et de gravats. Sur cette somme, 10 millions de francs ont déjà été dépensés.

Il a fallu construire des digues de protection, des canaux d'écoulement, sécuriser des versants et réaménager des cours d'eau. Une centrale hydraulique a dû être réparée. La libération de 60 hectares de terres agricoles a fortement avancé. Le réaménagement d'une trentaine de kilomètres de routes forestières constitue un autre chantier d'importance.

«Nous avons entamé et mis en oeuvre une grande partie des projets de reconstruction et de protection», a déclaré à Keystone-ATS Luca Plozza, du Service grison de la forêt et des dangers naturels. Dans ce domaine, 60 millions de francs ont déjà été dépensés. «En fait, il ne reste plus que la digue de protection à Sorte, la réparation de routes agricoles et de quatre kilomètres de routes forestières».

Comment Sorte sera protégé

Le futur mode de protection du village de Sorte, d'où vingt habitants restent évacués, est désormais défini. Pour 6,8 millions de francs, une longue digue de protection d'une hauteur de plusieurs mètres doit y être construite le long de la localité. Elle protégera les habitations, mais pas la route cantonale. «Nous avons opté pour le projet au meilleur rapport coût-efficacité», explique Nicola Giudicetti, maire de la commune de Lostallo (GR), dont Sorte fait partie.

La révision de la carte régionale des dangers constitue un projet central, car elle représentera la base du futur aménagement du territoire et de l'installation d'ouvrages de protection. Elle devrait coûter 1,1 million de francs, selon les autorités grisonnes. Environ un tiers de la carte des dangers encore en vigueur doit être modifié sur la base des enseignements retenus après la catastrophe.

Trois millions de francs de dons privés

Le Val Mesolcina n'est pas seulement soutenu par le canton et de la Confédération, mais aussi par des organisations et des particuliers. «Nous avons reçu des dons privés d'un montant total de trois millions de francs», s'est réjouie la conseillère nationale Anna Giacometti (PLR), présidente de la commission des dons d'aide. Sur cette somme, 1,3 million de francs ont été versés à des ménages, des particuliers, des firmes et des projets communautaires.

«Il reste encore beaucoup à faire, mais nous avons les bons partenaires et la volonté de continuer», souligne Philippe Sundermann, porte-parole du groupe de coordination.

Le 21 juin 2024, la vallée italophone grisonne a été inondée et a subi de graves coulées de gravats et de boue. Une partie du village de Sorte a été ensevelie. Deux personnes ont perdu la vie, une autre reste portée disparue.