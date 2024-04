Un pôle de formation continue santé voit le jour en Valais. Il est le fruit d'une collaboration entre l'Ecole de Santé HES-SO Valais-Wallis, l'Organisation du monde du travail des domaines de la santé et du travail social en Valais (OrTra SSVs) et de la Croix-Rouge Valais.

Le pôle de formation continue santé du Valais permettra de proposer des formations plus ciblées (image d'illustration).

Le lancement du projet aura lieu mercredi, indiquent les trois partenaires, lundi, dans un communiqué. «Ce pôle vise à capitaliser sur les synergies entre les institutions pour proposer des formations plus ciblées et pertinentes». L'objectif est aussi de rendre plus attrayantes les carrières professionnelles dans la santé.

Un «Lab santé» doit également être créé. Cette structure doit devenir un incubateur à idées avec l'ambition de répondre «aux besoins des partenaires de manière agile et rapide». Des journées de formation continue coordonnées seront par ailleurs mises en place afin de renforcer la coopération avec les milieux socio-sanitaires.

