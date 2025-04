Le Valais sur le qui-vive, mais pas de dégâts signalés en soirée

Une partie du Valais était sur le qui-vive mercredi soir alors que des intempéries ont commencé à toucher le Haut du canton. En milieu de soirée, aucun événement majeur ou dégât n'avait été signalé, mais le risque demeurait très élevé.

Le Haut-Valais était très arrosé mercredi soir. sda

Keystone-SDA ATS

Plusieurs routes ont été fermées préventivement à 19h00, a indiqué un représentant de l'Organe cantonal de conduite valaisan (OCC), à Keystone-ATS. Ces mesures concernaient les tronçons entre Stalden et Saas Grund et entre Saas Grund et Saas-Almagell, tout comme le col du Grand-Saint-Bernard.

La route entre Zwischbergen et Gondo a également été fermée, ainsi que le col du Grand-Saint-Bernard

Les trains de la ligne Viège Zermatt ne circuleront pas jeudi matin entre Viège et St-Nicolas, toujours en raison des intempéries. Des bus de remplacement ont été mis en place.

Très rare

Mercredi, MétéoSuisse a confirmé un degré de danger dit «très fort», soit 5/5, pour le Haut-Valais jusqu'à jeudi 18h00. La région sud du Simplon, la vallée de Saas, du Mattertal, le Binntal et la vallée de Conches sont les principales concernées. La zone du Simplon n'avait plus connu un niveau d'alerte aussi élevé depuis 2001, comme le rapporte le «Walliser Bote».

Le Valais a gardé des souvenirs douloureux de plusieurs événements météorologiques majeurs auxquels il a été confronté et est désormais préparé, comme la catastrophe de Gondo en octobre 2000 (13 morts dans un glissement de terrain) et les pluies torrentielles à Saas-Grund en juin dernier (un mort). Saas-Grund à nouveau retenait son souffle en cette veille de Pâques.

Les autorités valaisannes craignent à nouveau des débordements, des laves torrentielles le long de cours d'eau latéraux et des glissements de terrain ou des éboulements. De fortes chutes de neige étaient également attendues sur la région.

Elles pourraient soulager la situation hydrologique, mais provoquer des risques d'avalanche, selon l'OCC. Un niveau de pré-alerte a été maintenu pour le Rhône de Gletsch à Martigny. La Vallée de Zermatt était également en état d'alerte.

MétéoSuisse a expliqué cette situation exceptionnelle par l'arrivée d'un système dépressionnaire qui entraîne des pluies torrentielles pouvant atteindre jusqu’à 250 litres par mètre carré. La protection civile italienne a mis en garde contre des crues soudaines et des inondations.

Voies inondées

La situation s'est vite dégradée dans le nord de l'Italie. Les chemins de fer transalpins ont interrompu la liaison entre Domodossola et Milan, les voies se retrouvant inondées.

La liaison Eurocity entre le Valais et la métropole lombarde était coupée, a confirmé une porte-parole des CFF à Keystone-ATS. Il n'était pas possible de se rendre à Domodossola (Italie) depuis la Suisse par les transports publics mercredi soir.

Les autorités italiennes ont lancé en milieu de semaine un avertissement pour risques d'éboulement et d'inondations pour toute la chaîne du Sud des Alpes, de la Vénétie à la Ligurie en passant par le Piémont. Un cocktail météo potentiellement dangereux se préparait.

Route fermée au Tessin

Au Tessin, en raison des fortes précipitations prévues, les autorités ont bouclé la route menant au Val Bavona, à partir de Cavergno. Selon Alertswiss, la fermeture, une mesure préventive, était effective mercredi à partir de 18 heures et ce jusqu'à nouvel ordre.

Les précipitations intenses devraient durer jusqu'à jeudi après-midi au Tessin et concerner particulièrement l'ouest du Val Maggia, le Val Onsernone ainsi que les Centovalli. Dans certaines parties du Val Maggia, il est tombé depuis mardi soir entre 60 et 90 millimètres de pluie.