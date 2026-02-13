  1. Clients Privés
Un schisme en vue ? Le Vatican somme Ecône de renoncer à nommer des évêques

ATS

13.2.2026 - 09:34

Le Vatican a sommé jeudi la communauté traditionaliste d'Ecône de ne pas ordonner de nouveaux évêques comme elle en a agité la menace. Faute de quoi elle serait considérée schismatique.

Des religieux défilent en procession après une ordination collective de la secte catholique romaine dissidente, la Fraternité Saint-Pie X, à Écône, dans le sud-ouest de la Suisse, le vendredi 27 juin 2014. (archives)
Des religieux défilent en procession après une ordination collective de la secte catholique romaine dissidente, la Fraternité Saint-Pie X, à Écône, dans le sud-ouest de la Suisse, le vendredi 27 juin 2014. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.02.2026, 09:34

Le 2 février, la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX) a annoncé son intention de «procéder à de nouvelles consécrations épiscopales, le 1er juillet», affirmant qu'elle ne compte plus de deux évêques depuis octobre 2024. Elle a expliqué avoir demandé en août une audience au pape et avoir reçu récemment une lettre ne répondant «absolument pas» à ses demandes.

Des représentants de la FSSPX ont été reçus jeudi par le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du dicastère (ministère) de la Doctrine de la foi, gardien du dogme de l'Eglise catholique. Les deux parties ont examiné une série de documents, indique un communiqué du dicastère publié à l'issue de la rencontre.

Le cardinal a pour sa part rappelé que «l'ordination des évêques sans le mandat» du pape Léon XIV, «impliquerait une rupture décisive de la communauté ecclésiale (schisme) avec de graves conséquences pour la fraternité dans son ensemble», poursuit le communiqué.

«La possibilité de poursuivre le dialogue» entamé ce jour «présuppose que la fraternité suspend la décision sur les ordinations d'évêques annoncées», ajoute le texte.

Le supérieur de la FSSPX, Davide Pagliarani, a indiqué qu'il «présentera la proposition» au conseil de la fraternité et donnera sa réponse au dicastère, ajoute le Vatican. Aucune date n'est évoquée dans le communiqué comme délai pour cette réponse.

Fondée en 1970 à Ecône (VS) par l'évêque français Marcel Lefebvre et aujourd'hui basée à Menzingen (ZG), la fraternité Saint-Pie X est attachée à la messe tridentine, célébrée en latin par un prêtre tournant le dos aux fidèles. Un rite marginal antérieur au Concile Vatican II (1962-65) qui a fait entrer l'Eglise dans la modernité et dont ils rejettent en bloc l'héritage.

