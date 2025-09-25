En substance, le Conseil national et le Conseil des Etats sont d'accord: sauf tremblement de terre, le double nom de famille devrait revenir en Suisse. blue News vous indique ce qui va changer et revient sur cette problématique récurrente dans notre pays.

Abandonnée en 2013, la possibilité de porter un double nom devrait être réintroduite en Suisse. IMAGO/Pond5 Images

Le nom de famille a une utilité bien précise: il sert à établir la filiation d'un individu. Traditionnellement, la femme qui épousait un homme devait changer de nom de famille pour prendre celui de son mari. Il lui était néanmoins possible de porter un double nom, à savoir son nom de jeune fille, suivi de celui de son mari, avec ou sans trait d'union.

La situation avant 2013: Le nom de famille des époux est le nom du mari.

La fiancée peut toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir conserver le nom qu’elle portait jusqu’alors, suivi du nom de famille.

Lorsqu’elle porte déjà un tel double nom, elle ne peut faire précéder le nom de famille que du premier de ces deux noms.

L’enfant de conjoints porte leur nom de famille.

Source: Code civil suisse, état au 17 décembre 2002 Montre plus

L'affaire Burghartz fait réfléchir

Les choses ont évolué ensuite, notamment en raison de l'affaire Burghartz, en 1994. La Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) avait alors épinglé la Suisse, pointant «une discrimination fondée sur le sexe».

En effet, le couple de nationalité suisse s'était marié en Allemagne, Etat dont madame possédait aussi la citoyenneté. En vertu du droit allemand, ils avaient choisi pour nom de famille celui de l’épouse: «Burghartz». Le mari, lui, avait usé de son droit à s'appeler «Schnyder Burghartz».

Mais l’état civil suisse les avait enregistré au nom de «Schnyder». Ils ont donc demandé d’inscrire «Burghartz» pour la famille et «Schnyder Burghartz» pour le mari. Mais le gouvernement du canton de Bâle-Campagne le leur a refusé. L'affaire est donc remontée jusqu'à la CEDH et a enclenché toute une réflexion autour du nom de famille en Suisse.

2013: une fausse bonne idée

En 2013, après moult délibérations, le Code civil est enfin modifié. Le but est de concrétiser l’égalité des époux en matière de nom et de droit de cité. Mais la nouvelle réglementation s'avère être une fausse bonne idée. Elle n'a pas l'effet escompté et engendre même plutôt des frustrations, puisque l'option du double nom de famille, avec ou sans trait d'union, n'est plus admise.

La situation depuis 2013 Chacun des époux conserve son nom.

Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l’un ou de l’autre.

Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L’officier de l’état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. Montre plus

Dans une initiative parlementaire déposée en décembre 2017, l'UDC Luzi Stamm déplore notamment: «Dans 90 % des cas c'est la femme qui prend le nom du mari, ce qui montre que la nouvelle réglementation n'a pas permis d'atteindre le but voulu». Le texte, jugé restrictif par le parlementaire, pose aussi le problème de la descendance: «Une fois mariés, les époux constatent souvent que l'un deux ne portera pas le même nom que leur futur enfant», ajoute-t-il.

Ce qui devrait changer

Le nouveau projet en passe d'être adopté laisse donc aux époux tout loisir de choisir un nom. Ils pourront porter un double nom, celui de l'homme ou celui de la femme en premier: à eux d'en définir l'ordre. Les fiancés pourront également porter un nom, ou un double nom, identique.

Chaque personne ne pourra transmettre à son conjoint ou aux enfants communs que son propre nom de célibataire et non le nom acquis lors d'un précédent mariage. Le but: s'assurer qu'il soit encore possible d'établir un lien clair entre le nom et l'origine d'une personne.

Les parents devront décider ensemble du nom que porteront les enfants. Ce patronyme sera simple et il sera porté par toute la descendance. Si l'un des parents porte déjà un double nom avant le mariage (comme Rey-Bellet), seul l'un de ces deux pourra être transmis aux enfants.