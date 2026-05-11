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Grisons Le village de Brienz se repeuple grâce au terrain stabilisé

ATS

11.5.2026 - 17:35

Le glissement de terrain qui menaçait le village de Brienz (GR) s'est considérablement stabilisé grâce à la construction d'une galerie de drainage souterraine. Près d'une cinquantaine d'habitants sont de retour dans le hameau après son évacuation préventive.

La construction d'une galerie de drainage au-dessous du village de Brienz (GR) doit s'achever mi-2027: elle a déjà permis de stabiliser le glissement de terrain qui menaçait le village.
La construction d'une galerie de drainage au-dessous du village de Brienz (GR) doit s'achever mi-2027: elle a déjà permis de stabiliser le glissement de terrain qui menaçait le village.
ATS

Keystone-SDA

11.05.2026, 17:35

11.05.2026, 17:37

Depuis le mois de mars, plusieurs points de mesure n'enregistrent plus le moindre mouvement, ont indiqué lundi les géologues en marge d'une visite de la galerie de drainage. La vitesse du glissement de terrain a atteint un niveau historiquement bas: aujourd'hui, on mesure cinq à dix centimètres par an, contre 2,5 mètres à l’automne il y a deux ans.

Cette amélioration a permis à une partie de la population de rentrer chez elle en janvier, mettant ainsi fin à une évacuation qui aura duré 62 semaines. Depuis près de quatre mois, 49 personnes – principalement des locaux – ont pu reprendre possession de leurs foyers, a expliqué Daniel Albertin, président de la commune d'Albula, sur laquelle se situe Brienz.

Le hameau de montagne compte aussi de nouveaux venus qui louent des logements à des habitants ayant définitivement quitté le village. En effet, les propriétaires peuvent louer leurs maisons de manière provisoire jusqu'à leur démolition, une condition prévue par le programme de relocalisation préventive.

Nouvelle dynamique

D'autres habitants qui avaient quitté les lieux louent des logements appartenant à la commune, selon M. Albertin, qui ne précise pas combien. Cette dynamique redonne espoir quant à l’avenir du village, qui comptait 92 habitants avant l’évacuation de novembre 2024.

Un an plus tard, les géologues craignaient encore l’effondrement de la masse rocheuse au-dessus du village. Aujourd’hui, les données indiquent de bonnes chances de réduire significativement le glissement de la montagne, même à long terme, selon les experts.

Cette stabilisation s'explique par la construction, débutée en avril 2024, d'une galerie destinée à extraire l’eau du sous-sol et à la rediriger vers la rivière Albula. À ce jour, environ un tiers des forages de drainage ont été réalisés. La galerie, dont le coût s’élève à environ 40 millions de francs, devrait être achevée mi-2027.

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