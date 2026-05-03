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Taxes, barrières, gardiens... Ce village des Dolomites fait tout pour décourager les touristes

Samuel Walder

3.5.2026

Le célèbre décor des Dolomites attire des visiteurs du monde entier. Mais le village viticole de St. Magdalena tire désormais le frein d'urgence. De nouvelles mesures doivent permettre d'endiguer le tourisme de masse.

Dans le Tyrol du Sud, un village limite l'accès.
Dans le Tyrol du Sud, un village limite l'accès.
Photo. suedtirol-tirol.com

Samuel Walder

03.05.2026, 10:19

03.05.2026, 13:40

Dans la vallée de Villnös dans le Tyrol du Sud, un petit village se défend contre l'augmentation du tourisme de masse.

Le village viticole de St. Magdalena, en particulier, attire depuis des années de plus en plus de visiteurs du monde entier qui veulent prendre des photos devant la célèbre église avec les Dolomites en toile de fond.

Désormais, les autorités interviennent et introduisent de nouvelles mesures. C'est ce que rapporte le portail en ligne «t-Online» : à l'avenir, deux barrières limiteront l'accès à St. Magdalena entre mai et novembre.

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Les touristes d'un jour ne pourront alors plus se rendre directement au village en voiture ou en bus. Ceux qui souhaitent voir le décor très apprécié des photographes devront marcher environ 15 minutes. Les habitants et les clients des hôtels pourront par contre continuer à passer, comme le rapporte «Der Standard».

250 euros le parking pour les cars !

En outre, deux gardiens de parking seront mis en place. Ils doivent guider la circulation et refuser les véhicules lorsque les places de stationnement sont occupées. Les tarifs seront également augmentés: au lieu de 10, une place de parking coûtera désormais 15 euros.

Les cars de tourisme sont soumis à des règles particulièrement strictes. Le stationnement coûte 250 euros et la place doit être réservée à l'avance en ligne. Selon «le Süddeutsche Zeitung», seuls quatre bus par jour peuvent désormais entrer dans le village.

Ce sont surtout les clients des pays asiatiques qui se rendent dans la vallée. Au Japon, en Corée du Sud et en Chine, le motif de l'église devant les montagnes est particulièrement populaire dans les médias sociaux. On suppose qu'une campagne publicitaire d'une entreprise chinoise a contribué à faire connaître l'image dans le monde entier.

Premières mesures prises dès 2023

Un habitant de la région a décrit la situation sur place à la «Süddeutsche Zeitung»: Durant les mois de mai, juin et octobre, jusqu'à huit bus de touristes arrivent chaque jour.

«Ils courent dans les hautes herbes, ils se dirigent vers les fermes et s'assoient sur les bancs, ils iraient même dans la maison et l'étable si nous n'avions pas notre chien de garde».

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En 2023 déjà, le village viticole de St. Magdalena avait pris de premières mesures, comme des taxes de stationnement plus élevées et des panneaux d'interdiction. Mais celles-ci n'auraient guère eu d'effet. C'est pourquoi les autorités ont désormais recours à des règles nettement plus strictes pour limiter l'affluence.

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