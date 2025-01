Le virus se rapproche de la Suisse romande

Déjà en Suisse centrale et orientale depuis la fin de l'an dernier, le virus de la grippe aviaire se rapproche de la Suisse romande. Un cygne a ainsi été trouvé mort dans l'écluse de Port, à la sortie du lac de Bienne.

Des mesures doivent être dès à présent respectées par les éleveurs de volaille (archives). sda

Keystone-SDA, hl, ats ATS

Le virus de la grippe aviaire a désormais été détecté dans le canton de Berne, le 9 janvier, précise la Direction bernoise de l'environnement. Fin 2024, la présence du virus avait déjà été constatée chez certains oiseaux sauvages dans le delta uranais de la Reuss ainsi que dans la région du lac de Constance dans les cantons de Thurgovie et de Schaffhouse.

La Confédération a adapté l'ordonnance sur les mesures contre la propagation du virus. La zone d'observation comprend désormais non plus que les rives du lac de Constance et une partie du Rhin, mais aussi les zones riveraines des grands lacs et rivières du Plateau suisse. Les éleveurs de volaille ont été appelés à respecter les mesures de prévention.