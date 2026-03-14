Le président brésilien Lula a annoncé vendredi avoir révoqué le visa d'un diplomate américain qui souhaitait rendre visite à son prédécesseur Jair Bolsonaro en prison, Brasilia soupçonnant une ingérence en pleine année électorale.

Cet épisode intervient lors de tensions diplomatiques et commerciales entre le Brésil et les États-Unis (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

À l'approche de la présidentielle brésilienne d'octobre, cet épisode intervient alors que les tensions diplomatiques et commerciales entre le Brésil et les États-Unis avaient diminué après une rencontre entre Luiz Inacio Lula da Silva et son homologue Donald Trump fin 2025.

Allié du président américain, Jair Bolsonaro, 70 ans, purge une peine de 27 ans de réclusion pour tentative de coup d'État en 2022.

Vendredi matin, l'ex-président d'extrême droite (2019-2022) a dû quitter le complexe pénitentiaire de Papuda, à Brasilia, pour être hospitalisé en soins intensifs. Motif: une «bronchopneumonie bactérienne», une maladie respiratoire, selon ses médecins.

Darren Beattie, conseiller sur le Brésil au département d'État de l'administration Trump, était censé le rencontrer en prison la semaine prochaine, mais son autorisation de visite a été annulée jeudi par la Cour suprême brésilienne.

«Cet Américain qui devait venir ici pour rendre visite à Jair Bolsonaro, cette visite a été interdite et je lui ai interdit de venir au Brésil», a déclaré Lula lors d'une cérémonie à Rio de Janeiro.

Le président de gauche, âgé de 80 ans, a précisé que M. Beattie ne pourrait pas entrer au Brésil tant que Washington ne lèverait pas la révocation du visa du ministre brésilien de la Santé, Alexandre Padilha.

«Mensonges»

La crise sans précédent entre les États-Unis et le Brésil avait éclaté quand M. Trump avait imposé l'an dernier une surtaxe douanière à la première économie d'Amérique latine, en représailles à une supposée «chasse aux sorcières» contre Jair Bolsonaro.

Les droits de douane avaient ensuite été fortement allégés dans la foulée du rapprochement entre le président américain et Lula, qui est censé venir le voir prochainement à Washington.

Une source diplomatique brésilienne a expliqué à l'AFP que le visa de Darren Beattie a été révoqué vendredi pour «mensonges sur l'objet de la visite».

Le ministère brésilien des Affaires étrangères avait mis en garde la Cour suprême, qui avait initialement autorisé cette visite, contre une possible «ingérence indue dans les affaires internes» du pays «au cours d'une année électorale».

Cet accès de tension survient alors que le gouvernement brésilien, selon la presse locale, fait des démarches pour que le Comando Vermelho (CV) et le Primeiro Comando da Capital (PCC), les deux principales factions criminelles du pays, ne soient pas désignés comme organisations terroristes par Washington.

L'administration Trump a déjà classé plusieurs cartels de la drogue en Amérique latine comme étant des organisations terroristes, et mène des frappes contre des embarcations suspectées de trafic de drogue dans les Caraïbes et le Pacifique.

Interrogé par l'AFP, un porte-parole du département d'État américain a déclaré que les États-Unis considèrent le CV et le PCC «comme des menaces importantes pour la sécurité régionale en raison de leur implication dans le trafic de drogue, la violence et la criminalité transnationale».

Il a ajouté que le gouvernement américain «ne commente pas par avance d'éventuelles désignations terroristes», mais est «déterminé à prendre les mesures appropriées contre les groupes étrangers impliqués dans des activités terroristes».

«Jouer avec la vie»

Réagissant à l'imbroglio autour du conseiller américain, Flavio Bolsonaro, fils aîné de l'ancien président lancé par son père pour affronter Lula lors du scrutin d'octobre, a critiqué le gouvernement brésilien.

«Il faut arrêter avec cette paranoïa que quelqu'un viendrait ici pour interférer, pour exercer une quelconque influence, ce n'est rien de tout ça», a-t-il affirmé devant des journalistes.

Il a par ailleurs accusé les autorités de «jouer avec la vie de (son) père».

Vendredi soir, l'équipe médicale a indiqué que l'ancien chef de l'État se trouvait dans un état «stable» après son hospitalisation dans la matinée mais qu'"il n'y a pas encore de date de sortie» prévue.

Jair Bolsonaro souffre de problèmes de santé récurrents ayant nécessité de nombreuses hospitalisations, après avoir reçu un coup de couteau à l'abdomen lors d'un meeting électoral en 2018.

La Cour suprême lui a refusé plusieurs fois de pouvoir purger sa peine à domicile.