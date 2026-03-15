Un voisin est dérangé par des femmes qui accouchent, une maison de naissance doit fermer

Parce qu'un riverain a été dérangé par les bruits d'accouchement, une maison de naissance de Trèves (D) a perdu une partie de son offre devant le tribunal. La pièce concernée ne peut plus être utilisée pour des accouchements.

En Allemagne, un litige concernant les bruits provenant d'une maison de naissance fait les gros titres. Symbolbild: Keystone

Dominik Müller Dominik Müller

Pas le temps ? blue News résume pour toi Un riverain de Trèves (D) a porté plainte devant le tribunal parce que les cris des femmes pendant les accouchements dans une maison de naissance proche le dérangeaient en tant que "nuisance sonore inacceptable".

Dans le cadre d'un accord, il a été décidé que la salle d'accouchement ne pourrait plus être utilisée à l'avenir pour des accouchements.

La maison de naissance perd ainsi en capacité et cherche maintenant de nouvelles solutions. Montre plus

Une maison de naissance à Trèves dans le Land allemand de Rhénanie-Palatinat doit restreindre son offre - en raison d'une plainte inhabituelle du voisinage. Comme le rapporte le Trierische Volksfreund, un riverain s'est senti dérangé par les cris des femmes pendant les accouchements et a donc saisi la justice.

L'homme a porté plainte devant le tribunal administratif de Trèves contre l'autorisation d'exploitation de la ville. La maison de naissance n'est ouverte que depuis 2025 et se veut une alternative à l'accouchement à l'hôpital.

Le plaignant a fait valoir que les bruits provenant du bâtiment constituaient pour lui «une nuisance sonore inacceptable». Son appartement n'est situé qu'à une dizaine de mètres de la salle où il était jusqu'à présent possible d'accoucher dans l'eau.

«Nous ne pouvions absolument pas y croire»

Un accord a finalement été trouvé devant le tribunal: la salle d'accouchement avec baignoire ne pourra plus être utilisée à l'avenir pour des accouchements. En contrepartie, le riverain renonce à toute autre action en justice.

Jusqu'à présent, seuls quelques enfants par mois naissaient dans la maison de naissance. La direction de la maison s'est montrée choquée : «Nous ne pouvions absolument pas y croire. C'est bien sûr une énorme catastrophe, surtout pour les familles», a déclaré la directrice technique Sarah Wolff au journal télévisé de la chaîne ARD.

La suppression de la salle réduit considérablement la capacité de la maison de naissance. Sur les réseaux sociaux, l'équipe a déclaré qu'elle cherchait désormais de nouvelles solutions.