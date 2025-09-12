Le zoo de Zurich partage une bien triste nouvelle

L'éléphanteau Zali, né en avril au zoo de Zurich, est mort dans la nuit de mercredi. Il s'était blessé deux jours auparavant à une patte et a finalement succombé à une insuffisance cardio-vasculaire liée à une torsion de l'intestin grêle.

Zali était né le 19 avril au zoo de Zurich. Il s'agissait de la quatrième naissance pour sa mère Fahra (archives). ats

Keystone-SDA ATS

Mardi matin, Zali s'est blessé à la patte avant gauche en jouant dans un tas de branches. Il boitait ensuite lourdement, sans que la gravité de la blessure ne puisse être diagnostiquée.

Les vétérinaires ont donc décidé de le placer sous narcose, mercredi, pour établir la nature de la blessure et l'état de santé de l'éléphanteau. La narcose et le réveil du jeune animal se sont bien déroulés, indique le zoo de Zurich vendredi. Zali a recommencé rapidement à se tenir debout et donnait une impression de stabilité, selon la vétérinaire Maya Kummrov.

Pourtant, l'éléphanteau est mort quelques heures plus tard d'une insuffisance cardio-vasculaire, après s'être allongé pour se reposer. Il ne s'est plus relevé, alors que sa mère Fahra se trouvait auprès de lui. L'importante prise en charge vétérinaire n'a pas pu le sauver.

Des analyses supplémentaires ont été réalisées ensuite à l'hôpital vétérinaire de Zurich. Elles ont permis de constater qu'une torsion de l'intestin grêle était à l'origine de la mort de Zali. «Aussi triste que cela puisse être, de telles complications peuvent toujours arriver lorsqu'un animal souffre d'un stress et de douleurs», a commenté le directeur du zoo, Severin Dressen.