L'effroyable calvaire du garçon séquestré par son père dans une camionnette

Plus de pyjama ni de brosse à dents et des affaires jamais lavées... Le parquet a livré mercredi des détails concernant la «très très longue histoire» de l'enfant de 9 ans séquestré un an par son père dans une camionnette en Alsace, dans l'est de la France.

Le procureur de Mulhouse, Nicolas Heitz (à droite), s'exprime lors d'une conférence de presse consacrée à l'affaire d'un enfant retenu captif à Hagenbach, au palais de justice de Mulhouse, dans l'est de la France, le 15 avril 2026. AFP

Agence France-Presse Valérie Passello

Pour sa première conférence de presse depuis qu'il a révélé l'affaire vendredi, le procureur de la République de Mulhouse (Alsace), Nicolas Heitz, a précisé que le père de l'enfant, poursuivi pour séquestration et privation de soins et d'aliments, encourait 30 ans de réclusion criminelle.

L'homme de 43 ans, placé en détention provisoire, a reconnu les faits.

Les gendarmes ont découvert le jeune garçon le 6 avril à Hagenbach, petite commune à quelque 20 km de Mulhouse, après avoir été alertés par une habitante.

L'enfant, «pâle et manifestement dénutri», était «couché en position fœtale, nu, recouvert d'une couverture sur un monticule de déchets et à proximité d'excréments», avait annoncé M. Heitz dans un communiqué. Il est depuis hospitalisé à Mulhouse.

Mercredi, le procureur a donné des détails complémentaires concernant les déclarations des protagonistes, à commencer par celles de l'enfant, qui a raconté son calvaire à des enquêtrices spécialisées.

Vivant dans une famille recomposée, il a expliqué avoir eu «de très mauvaises relations» avec sa belle-mère, qu'il qualifiait «de sa pire ennemie et de méchante» et qui voulait l'interner dans un hôpital psychiatrique.

Son père «a dû» alors le «mettre dans la camionnette» en septembre 2024 car il «n'avait pas le choix», a poursuivi l'enfant, disant ne pas vouloir aller vivre chez sa mère, souffrant de problèmes psychologiques.

Son «père lui apportait de l'eau et de la nourriture deux fois par jour, en général des aliments froids», a-t-il encore raconté. Il disposait d'un baluchon de vêtements et devait uriner dans des bouteilles vides.

Son père vidait régulièrement les déchets. Mais le garçon a dit aussi «que son papa ne lui lavait plus les vêtements et qu'il n'avait plus de pyjama». Il dormait sur un matelas et n'avait plus de brosse à dents. Dans sa chambre, ses jouets étaient rangés dans un carton.

La belle-mère, âgée de 37 ans, encourt sept ans de réclusion pour non-assistance à mineurs de (moins de) 15 ans en danger et non-dénonciation de mauvais traitements et privations infligées à mineurs de (moins de) 15 ans. Elle nie les faits.

Également entendue, la mère de l'enfant a reconnu avoir été hospitalisée en psychiatrie entre mai 2022 et janvier 2024. Le couple s'est séparé définitivement en octobre 2022.

Les investigations en cours permettront de déterminer le niveau de responsabilité de chacun et, éventuellement, de savoir si d'autres personnes ont pu avoir connaissance de la situation de l'enfant sans lui porter secours.

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