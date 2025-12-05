  1. Clients Privés
Carnet noir Légende de l’architecture contemporaine, Frank Gehry s’est éteint à 96 ans

Basile Mermoud

5.12.2025

L'architecte américano-canadien Frank Gehry, décédé vendredi à l'âge de 96 ans, est l'un des rares de sa profession à s'être hissé au rang de superstar, grâce à des bâtiments tels que le musée Guggenheim de Bilbao en Espagne ou le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles.

Frank Gehry est notamment célèbre pour avoir dessiné les plans du musée Guggenheim de Bilbao (archives).
Frank Gehry est notamment célèbre pour avoir dessiné les plans du musée Guggenheim de Bilbao (archives).
AFP

Agence France-Presse

05.12.2025, 20:57

05.12.2025, 22:43

Les oeuvres phares de Gehry témoignent de son audace et de son génie artistique, qui ont marqué, voire révolutionné, l'histoire de l'architecture.

Avec ses projets, Frank Gehry brouille la frontière entre architecture et art. Novateur, il ébranle le monde de l'architecture contemporaine et popularise la profession. Frank Owen Goldberg, de son vrai nom, naît à Toronto le 28 février 1929 dans une famille d'origine juive, qui déménage aux États-Unis à la fin des années 40.

Bien avant qu'il n'ait son propre personnage dans un épisode de la série «Les Simpson», il se lance à Los Angeles dans des études d'architecture à l'Université de Californie du Sud. Il obtient son diplôme en 1954 et change vers la même époque son nom en Gehry pour se protéger de l'antisémitisme. Par la suite, il s'enrôle dans l'armée américaine, tout en étudiant l'urbanisme à l'université Harvard.

Frank Gehry, l'une des rares superstars de l'architecture - Gallery
Frank Gehry, l'une des rares superstars de l'architecture - Gallery. Frank Gehry était l'architecte de bâtiments emblématiques tel que le musée Guggenheim de Bilbao en Espagne ou le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles. (archives)

Frank Gehry était l'architecte de bâtiments emblématiques tel que le musée Guggenheim de Bilbao en Espagne ou le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles. (archives)

Photo: ATS

Frank Gehry, l'une des rares superstars de l'architecture - Gallery. Frank Gehry est notamment concepteur de la Fondation Vuitton, à Paris. (archives)

Frank Gehry est notamment concepteur de la Fondation Vuitton, à Paris. (archives)

Photo: ATS

Frank Gehry, l'une des rares superstars de l'architecture - Gallery. Le bâtiment surnommé "Ginger et Fred" à Prague est également une réalisation de Frank Gehry. (archives)

Le bâtiment surnommé "Ginger et Fred" à Prague est également une réalisation de Frank Gehry. (archives)

Photo: ATS

Frank Gehry, l'une des rares superstars de l'architecture - Gallery. Le musée Guggenheim de Bilbao est aussi l'oeuvre de Frank Gehry, (archives)

Le musée Guggenheim de Bilbao est aussi l'oeuvre de Frank Gehry, (archives)

Photo: ATS

Frank Gehry, l'une des rares superstars de l'architecture - Gallery
Frank Gehry, l'une des rares superstars de l'architecture - Gallery. Frank Gehry était l'architecte de bâtiments emblématiques tel que le musée Guggenheim de Bilbao en Espagne ou le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles. (archives)

Frank Gehry était l'architecte de bâtiments emblématiques tel que le musée Guggenheim de Bilbao en Espagne ou le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles. (archives)

Photo: ATS

Frank Gehry, l'une des rares superstars de l'architecture - Gallery. Frank Gehry est notamment concepteur de la Fondation Vuitton, à Paris. (archives)

Frank Gehry est notamment concepteur de la Fondation Vuitton, à Paris. (archives)

Photo: ATS

Frank Gehry, l'une des rares superstars de l'architecture - Gallery. Le bâtiment surnommé "Ginger et Fred" à Prague est également une réalisation de Frank Gehry. (archives)

Le bâtiment surnommé "Ginger et Fred" à Prague est également une réalisation de Frank Gehry. (archives)

Photo: ATS

Frank Gehry, l'une des rares superstars de l'architecture - Gallery. Le musée Guggenheim de Bilbao est aussi l'oeuvre de Frank Gehry, (archives)

Le musée Guggenheim de Bilbao est aussi l'oeuvre de Frank Gehry, (archives)

Photo: ATS

Sa carrière commence notamment dans les bureaux de l'architecte Victor Gruen, l'inventeur des galeries commerciales à Los Angeles. Puis se poursuit par un séjour à Paris pour travailler chez André Remondet. De retour en Californie, il ouvre au début des années 1960 son propre cabinet.

Les années 70 et 80 marquent pour lui le début d'une longue série de réalisations architecturales audacieuses et innovantes. Très proche de l'avant-garde californienne, il invente de nouveaux principes d'écriture architecturale et explore les techniques de modélisation par ordinateur qui vont occuper une grande place dans son travail.

L’oeuvre la plus célèbre de cette époque est sans doute sa propre maison à Santa Monica (Californie). Sa demeure incarne bien la créativité de Gehry: les matériaux y sont détournés de leur usage traditionnel pour être sublimés. Comme par exemple des clôtures grillagées en fer trônant sur le toit de la maison.

Bilbao, toujours plus haut

En 1989, il reçoit la plus haute distinction architecturale, le prix Pritzker. Trois ans avant la fin du siècle, le révolutionnaire musée Guggenheim Bilbao est inauguré en Espagne, lui apportant une consécration mondiale.

L’oeuvre à la forme ondulée telle un poisson, signature de l'architecte, est faite de roche calcaire, de verre et de courbes en titane qui reflètent la lumière et l'avant-gardisme de Gehry. Pour son confrère américain Philip Johnson, il s'agit du «plus important édifice de notre temps».

Ce monument insufflera un vent de renouveau dans la ville espagnole en crise, attirant les touristes du monde entier. Si bien que l'expression «effet Bilbao» désigne maintenant les oeuvres architecturales qui contribuent à la revitalisation urbaine.

S'enchaînent ensuite des projets toujours plus spectaculaires et audacieux pour Gehry: le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles (2003), le gratte-ciel 8 Spruce Street à New York (2011), la Fondation Louis Vuitton à Paris (2014)... En 2018, il termine la construction des nouveaux quartiers généraux de Facebook dans la Silicon Valley.

Architecte numérique

Les conceptions de Frank Gehry sont d'une complexité sans précédent, rendues possibles par une utilisation massive du calcul informatique. Longtemps, les formes arrondies, incurvées, les ellipses et les cercles ont été taxés d'hérésie en architecture, accusés de briser l'harmonie, d'augmenter les coûts de construction, de poser des problèmes sans fin aux ingénieurs.

Frank Gehry utilise la flexibilité de la simulation numérique, jusqu'à remettre en cause les repères classiques d'un édifice comme la façade ou la couverture.

Il atteint sans doute les limites de sa démarche avec la clinique Lou Ruvo (2010) de Cleveland, aux Etats-Unis, où façades et fenêtres semblent s'effondrer en de multiples circonvolutions. Un projet qui ne manque pas d'humour - très présent dans son oeuvre - pour une clinique spécialisée dans les maladies neurovégétatives.

