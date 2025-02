L'empire de la charcuterie perd son boss dans un crash d'hélicoptère

Trois personnes sont mortes dans la chute mercredi soir d'un hélicoptère près de Parme, dans le nord de l'Italie, dont le directeur général de l'entreprise de charcuterie Rovagnati, ont annoncé les médias de la péninsule.

AFP Clara Francey

Les circonstances de l'accident ne sont pas claires pour le moment, mais un épais brouillard couvrait cette région quand l'hélicoptère a chuté sur un terrain propriété de la famille Rovagnati.

Selon l'agence Ansa et le site du quotidien La Stampa, l'une des trois victimes est Lorenzo Rovagnati qui dirigeait l'entreprise avec son frère Ferruccio.

L'entreprise Rovagnati est connue pour ses produits en Italie et elle emploie, selon son site, plus de mille personnes dans le monde avec des filiales en Belgique, en France, en Allemagne et aux Etats-Unis.