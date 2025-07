C'est la ruée vers l'or vert: le thé matcha victime de son succès sur internet

Grâce à une armée d'influenceurs, le thé matcha japonais est passé du statut de secret à celui de tendance et devient désormais rare et cher.

La tendance du matcha est surtout alimentée par les médias sociaux. Sina Schuldt/dpa (Symbolbild)

Agence France-Presse Oliver Kohlmaier

Il est vert poison, a un goût d'herbe et est très tendance. «Le Matcha Latte glacé en particulier est l'une des boissons que nous vendons le plus», explique Anna, vendeuse dans un café du centre de Berlin. Alimentée par les influenceurs, la demande mondiale de poudre de thé a tellement augmenté que les agriculteurs japonais ne peuvent plus suivre la production. Le prix d'achat du thé vert a presque triplé en l'espace d'un an - en de nombreux endroits, les boissons à base de Matcha sont en rupture de stock.

«Sur nos 25 sortes de matcha, 21 sont épuisées», déclare par exemple Zach Mangan à Los Angeles. Ce n'est que cette année que ce quadragénaire a ouvert la maison de thé "Kettl" sur le célèbre Hollywood Boulevard de la métropole américaine. Mais il ne peut déjà plus proposer tout ce qui est inscrit sur la carte - il manque tout simplement de poudre de matcha.

Les clients affluent en masse dans ce bar à thé à l'aménagement minimaliste de style japonais, avec des étagères en bambou et des théières en poterie artisanale. Le matcha est ici proposé avec du lait moussé ou, de manière plus traditionnelle, uniquement mélangé à de l'eau chaude dans un bol en céramique. Un plaisir coûteux: un bol de thé coûte au moins dix dollars (environ 8.00 CHF), 20 grammes de poudre pour la préparation à la maison entre 25 et 150 dollars, si tant est qu'il y en ait en stock.

Encore plus cher à cause de Trump ?

«L'un des plus grands défis pour nous est de dire aux clients que nous n'avons malheureusement pas ce qu'ils veulent», rapporte Mangan. «Peu importe ce que nous essayons, il n'y a tout simplement plus rien à acheter sur le marché». L'intérêt pour le matcha «a augmenté de manière exponentielle au cours des dix dernières années, mais de manière encore plus forte au cours des deux ou trois dernières années».

Cela se reflète également dans le prix du matcha. Celui-ci a presque triplé au Japon depuis l'année dernière, explique Mangan. Et il craint que le thé ne devienne bientôt encore nettement plus cher aux Etats-Unis en raison des droits de douane de 24 pour cent prévus par le président Donald Trump sur les produits japonais.

La fabrication du thé matcha est très coûteuse. Sina Schuldt/dpa (Symbolbild)

«Nous ne pouvons tout simplement pas suivre»

A des milliers de kilomètres de là, à Sayama, au nord-ouest de Tokyo, Masahiro Okutomi est submergé par la demande. Il représente la quinzième génération à la tête de l'entreprise familiale de thé. «J'ai dû écrire sur notre site Internet que nous n'acceptions plus les commandes de matcha», dit-il.

La fabrication de «l'or vert» est un processus complexe: avant la récolte, les théiers sont ombragés pendant plusieurs semaines afin d'intensifier le goût et les substances nutritives. Ensuite, des ouvriers arrachent soigneusement les feuilles à la main avant de les faire sécher et de les moudre finement. «Il faut des années de pratique» pour fabriquer correctement le matcha, explique Okutomi. «Je suis heureux que le monde s'intéresse à notre matcha, mais à court terme, c'est presque une menace; nous ne pouvons tout simplement pas suivre».

Les exportations ont doublé

L'engouement pour le matcha a été déclenché entre autres par des influenceurs en ligne comme Andie Ella. La Française compte plus de 600'000 abonnés sur YouTube et commercialise entre-temps ses propres produits à base de matcha. Elle vient d'ouvrir un pop-up store décoré en rose pastel dans le quartier branché de Harajuku à Tokyo. Des dizaines de fans attendent pour prendre une photo avec la jeune femme de 23 ans ou pour acheter une boîte de matcha au goût de fraise ou de chocolat blanc. «Le matcha a tout simplement l'air super», dit Ella. «Et la demande ne cesse d'augmenter».

En 2024, le matcha représentait, selon le ministère de l'Agriculture, plus de la moitié des 8798 tonnes de thé vert exportées par le Japon, soit deux fois plus qu'il y a dix ans. Face à cette demande croissante, le magasin de thé Jugetsudo, situé dans le quartier touristique de Tsukiji à Tokyo, tente de garder le contrôle de ses stocks. «Nous ne vendons pas de grandes quantités aux clients que nous soupçonnons de revendre le thé», explique le gérant Shigehito Nishikida.

Aussi chez les grandes chaînes de café

«Ces deux ou trois dernières années, l'engouement a pris de l'ampleur», rapporte Nishikida. «Les clients veulent désormais préparer eux-mêmes le matcha, comme ils le voient dans les médias en ligne». Depuis longtemps, le thé vert intense et vivifiant est également disponible dans les chaînes de cafés comme Starbucks.

La vendeuse Anna d'une filiale de la chaîne de café américaine à Berlin suppose que l'engouement en Allemagne pourrait également être dû au tube estival «Ventre, jambes, fesses» de la rappeuse Shirin David, qui commence par la phrase «Iced Matcha Latte, en retard pour le Pilates». La tendance s'est également propagée via Instagram et Tiktok, suppose Anna. La jeune femme de 22 ans boit désormais elle-même du matcha: «Au début, je trouvais qu'il fallait s'y habituer, mais maintenant j'aime ça».