Un expert se penche sur ce juteux business de l'industrie pharmaceutique

De plus en plus de personnes ont recours aux injections amaigrissantes pour se débarrasser des kilos en trop. Si l'efficacité est confirmée, il y a aussi des effets secondaires et des coûts élevés. Pourquoi le marché est-il en plein essor et quelles en sont les conséquences pour les patients suisses?

"Wegovy", "Ozempic" et "Mounjaro" sont les noms des seringues contre l'obésité et pour le traitement du diabète de type 2. (photo d'archives) Image : Jens Kalaene/dpa

Samuel Walder Samuel Walder

C'est presque trop beau pour être vrai. Perdre plusieurs kilos en quelques semaines. C'est possible grâce aux injections amaigrissantes. Les entreprises pharmaceutiques Ozempic, Wegovy, Mounjaro et Saxenda en sont les principaux distributeurs dans le monde entier.

Un véritable engouement s'est créé autour de l'injection amaigrissante. Mais quelle est l'efficacité réelle de ce traitement ? blue News en parle avec un expert.

Le pharmacien Giovanni Cartolano, déclar : «Il semble fonctionner, il fait ce qu'il promet. Le taux de glycémie s'améliore». A l'origine, l'injection amaigrissante aurait été conçue pour les diabétiques. L'effet de perte de poids s'est transformé en un business lucratif.

L'injection amaigrissante contient des substances actives comme le semaglutide ou le liraglutide, qui imitent l'hormone GLP-1. Cette hormone régule le taux de glucose dans le sang et la sensation de satiété. La seringue ralentit la vidange gastrique, réduit la sensation de faim et fait en sorte que l'on mange globalement moins. De plus, elle influence le système de récompense dans le cerveau, ce qui rend les fringales plus rares.

Engouement justifié

Pour Cartolano, il est clair que «l'injection amaigrissante a de l'avenir, le marché potentiel est énorme : des milliards de personnes dans le monde sont touchées par l'obésité, le surpoids et le diabète». La seringue apporte un bénéfice évident à de nombreux utilisateurs. L'engouement est donc justifié.

Mais qui peut et peut faire un tel traitement ? Cartolano déclare : «Chaque cas de patient est examiné pour décider si la caisse d'assurance maladie paie ou si le patient lui-même paie». S'il y a une indication, la caisse d'assurance maladie prendrait en charge les coûts. Si d'autres facteurs sont centraux, qui n'impliquent pas forcément des difficultés de santé, le patient paie lui-même. Par exemple, lorsqu'une personne veut changer son apparence, mais qu'elle est par ailleurs en bonne santé.

L'injection amaigrissante comporte des dangers

L'injection amaigrissante présente donc des avantages. Mais il est rare qu'un traitement soit sans effets secondaires. Cartolano explique : «Les effets secondaires les plus courants sont les nausées, la diarrhée, la constipation et les vomissements. Des cas de décès ont bien été rapportés, mais ils étaient liés à des versions non autorisées du semaglutide, principe actif de l'Ozempic et du Wegovy».

Ce qui s'ajoute également à cela, c'est la perte de muscle. «Si vous perdez 10 kilos, 4 kilos sont des muscles». C'est définitivement un danger et le médecin devrait toujours le communiquer.

«Nous n'avons pas atteint la fin de la sagesse avec cette substance»

Avec quatre entreprises produisant des injections amaigrissantes, le marché est encore restreint. Aujourd'hui, Roche se lance également dans cette activité. Cartolano en est convaincu : «Je pense qu'il est logique que d'autres entreprises pharmaceutiques s'y mettent aussi». Il voit des chances, car le médicament n'est pas encore parfait. «Nous ne sommes pas arrivés au bout de la sagesse avec cette substance. Il faut aussi continuer à explorer et à améliorer l'effet».

Le marché des injections amaigrissantes connaît une croissance rapide. Selon des estimations, le chiffre d'affaires annuel des médicaments amaigrissants pourrait atteindre 150 milliards de dollars américains d'ici 2033, par rapport à une prévision de plus de 100 milliards l'année précédente au début des années 2030, comme on peut le lire sur "marketscreener".

300 à 400 francs par seringue

Les injections amaigrissantes se font généralement par voie sous-cutanée (sous la peau), la fréquence d'utilisation dépendant de chaque préparation. Ozempic : injection hebdomadaire. Wegovy : injection hebdomadaire. Mounjaro : injection hebdomadaire. Saxenda (liraglutide) : Injection quotidienne.

Les coûts varient en fonction de la préparation et du dosage. En Suisse, un approvisionnement mensuel en Saxenda coûte en moyenne entre 300 et 400 CHF. Le tirazépatide (Mounjaro) coûte environ 500 CHF par mois dans son utilisation primaire pour le traitement du diabète.

Injection amaigrissante en Suisse

En Suisse, deux médicaments sont actuellement autorisés pour la perte de poids : Saxenda, dont la substance active est le liraglutide, et Wegovy, dont la substance active est le semaglutide. Tous deux sont des préparations injectables très efficaces à base d'hormones gastro-intestinales. Cela signifie qu'ils imitent l'effet de l'hormone GLP-1 (glucagon-like peptide-1) produite par l'organisme.

Depuis mars 2024, les caisses d'assurance-maladie suisses prennent en charge les coûts de Wegovy pour les personnes dont l'indice de masse corporelle (IMC) est supérieur à 35 ou dont l'IMC est supérieur à 28, et qui souffrent de maladies concomitantes liées au poids comme le diabète ou l'hypertension.