L’épave d’un célèbre yacht retrouvée après 14 ans !

L'épave du yacht affrété «Lady Jay» a été découverte dans le lac de Constance après 14 ans de recherches, selon les indications de l'association Schiffsbergeverein.

L'association a identifié l'épave comme étant celle du Lady Jay. ATS

Keystone-SDA ATS

Les recherches ont été effectuées à la demande des membres de l'association, a déclaré le président de l'association Silvan Paganini à l'agence de presse Keystone-SDA.

M.Paganini a découvert l'épave à environ 170 mètres de profondeur, a annoncé l'association de sauvetage de bateaux de Romanshorn dans la nuit de mardi à mercredi. «Comme l'association dispose de l'équipement nécessaire, nous avons cherché gratuitement», a déclaré M.Paganini. Il a localisé l'épave à l'aide d'un sonar et de drones sous-marins télécommandés.

Le yacht avait chaviré à l'été 2011 avec douze passagers à bord. L'équipage voulait se rendre de Langenargen en Allemagne à la rive suisse sur un lac agité lorsqu'une forte vague a frappé le bateau. Quatre personnes en hypothermie avaient dû être transportées à l'hôpital.

Les huit hommes et quatre femmes avaient été sauvés grâce à l'intervention rapide d'un couple qui se trouvait par hasard à proximité sur un voilier, écrit l'association dans son communiqué. «Les survivants sont encore marqués aujourd'hui par cet événement», a déclaré M.Paganini. C'est pourquoi les membres de l'association ont pris la décision de rechercher l'épave du «Lady Jay».

Le sauvetage en mer a changé

Le cas a mis en évidence des déficits dans le système international de sauvetage sur le lac. L'association Schiffsbergeverein qualifie le «Lady Jay» de symbole des «changements les plus marquants dans le domaine du sauvetage sur le lac de Constance». Depuis, un numéro d'appel d'urgence a par exemple été introduit, de même qu'un service de permanence en cas de tempête et la coopération obligatoire des unités de sauvetage d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse.

Selon M.Paganini, la découverte de l'épave a eu lieu lundi. La communication a été quelque peu retardée, car les autorités ont d'abord été informées, a précisé le président de l'association. Un renflouage de l'épave n'est pas prévu. Le danger pour l'environnement a été jugé faible par les autorités compétentes en 2011, est-il précisé dans le communiqué.