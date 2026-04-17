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Traumatisme L’épouse du Premier ministre belge évoque sa terrible maladie

Gregoire Galley

17.4.2026

Il faut parler des maux invisibles: Veerle Hegge, l'épouse du Premier ministre belge, a décidé de briser le silence autour de son anorexie mentale, dans un livre où est décrite crûment cette maladie qui a failli l'emporter en 2024.

Veerle Hegge a décidé de briser le silence autour de son anorexie mentale.
Veerle Hegge a décidé de briser le silence autour de son anorexie mentale.
afp

Agence France-Presse

17.04.2026, 08:04

Mme Hegge a accepté de confier, dans un entretien à l'AFP, les vertus de cette démarche d'écriture pour évoquer une maladie dans laquelle on peut «s'enfoncer de plus en plus» faute d'avoir su demander de l'aide.

«Souffrir d'une maladie mentale est encore tabou. Cela met mal à l'aise les gens», affirme cette institutrice de 53 ans, qui partage depuis près de 30 ans la vie du Premier ministre Bart De Wever. «Il est important d'obtenir de l'aide tôt quand on est malade. Mais cela n'est possible que si l'entourage s'implique avec vous».

Le livre, titré «Le poids du silence», est sorti en mars en français. Il est centré sur la demi-année d'hospitalisation en unité psychiatrique qui a été nécessaire pour remettre sur pied la «championne du vomissement» - telle qu'elle se décrit - après que son trouble alimentaire lui a fait frôler la mort il y a deux ans.

Elle n'est pas hospitalisée à plein temps et peut assez vite revenir à la maison passer les week-ends. Mais Veerle Hegge dit avoir néanmoins ressenti une grande solitude dans cette épreuve, et la culpabilité d'avoir dû abandonner pour une longue période une organisation familiale dont elle est habituellement la cheffe d'orchestre. La famille De Wever compte quatre enfants, âgés aujourd'hui de 18 à 24 ans.

Une des scènes marquantes du livre est celle où Bart De Wever la conduit à l'hôpital, à une heure de voiture de chez eux, au début de l'été 2024, quand cette prise en charge médicale a fini par s'imposer, pour une question de «survie», selon elle.

Celui qui est alors maire d'Anvers (nord) et président du parti nationaliste flamand (N-VA) vient de gagner les élections législatives, et il est pressenti pour devenir Premier ministre.

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«Démuni»

Son épouse se remémore un trajet qui se déroule dans un silence pesant. Elle pense qu'il est «déçu» par elle, par son état, mais n'ose pas l'interroger. A la maison, le sujet de sa maladie était «soigneusement évité».

«L'arrivée à Tirlemont se fait dans la précipitation. Bart ne peut pas s'attarder car, comme toujours, le travail l'attend. Il décharge rapidement la voiture», écrit-elle au début du livre. «Nous convenons de nous appeler. Rien de plus. Bart s'en va». Plus tard, elle assure que son mari a souvent été «démuni» face à ce qu'elle vivait. Elle le remercie d'être resté à ses côtés.

Au fil des pages, Veerle Hegge fait plonger le lecteur dans son intimité, son enfance avec une mère dépressive et parfois tyrannique, et cette atmosphère de silence déjà très présente dans sa famille à elle.

Jusqu'à l'aveu du traumatisme resté enfoui pendant plus de 40 ans: l'adulte anorexique des années 2020 a été abusée sexuellement par un garçon plus âgé alors qu'elle avait cinq ou six ans. Cela a duré plusieurs années.

«Accepter cette vérité a ouvert toutes les vannes», reconnaît-elle. «18 mois après, j'ai été admise pour la première fois aux urgences pour un trouble du comportement alimentaire de stade avancé. L'impact sur mon corps et sur mon équilibre intérieur a été immense».

Face à l'équipe de l'AFP, qu'elle reçoit au domicile familial d'Anvers en tenue décontractée, Veerle Hegge assure aller mieux et recevoir des marques de sympathie depuis la parution de son livre, qui sortir en version originale néerlandaise en septembre.

Les messages viennent parfois de gens eux-mêmes confrontés à la maladie dans leur entourage, qui lui sont reconnaissants d'avoir abordé avec justesse un sujet aussi difficile. «Certains que je croise s'accrochent vraiment à moi ou se mettent à pleurer... Il y a beaucoup de tristesse et de souffrance», estime-t-elle.

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