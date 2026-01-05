Les 116 blessés ont été identifiés, 83 sont toujours hospitalisés

Les opérations d’identification menées par la Police cantonale valaisanne, le DVI (Disaster Victim Identification) et l’Institut de médecine légale ont permis d’identifier l’ensemble des personnes blessées dans l’incendie du 1er janvier 2026 au bar «Le Constellation». Ceux-ci se montent à 116.

Les 116 personnes blessées par l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana ont désormais toutes été identifiées. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Parmi les blessés, 83 sont toujours hospitalisés, précise la Police cantonale valaisanne, dans un communiqué, mardi.

Les blessés sont 68 Suisses dont 21 Suissesses, 21 Français, 10 Italiens, deux Polonaises, une Belge, une Portugaise, une ressortissante de la République tchèque, 4 Serbes, un Australien, un Bosnien, un citoyen de la République du Congo, un Luxembourgeois ainsi que 4 hommes binationaux (France/Finlande, Suisse/Belgique, France/Italie et Italie/Philippines).

Dans un premier temps, le nombre de blessés indiqué par la police cantonale valaisanne atteignait 119. En réalité, 3 blessés admis aux urgences la nuit en question ont été assimilés à l’événement alors qu’ils n’y étaient pas liés. Selon le bilan provisoire actuel, l'incendie du 1er janvier à Crans-Montana a fait 40 morts et 116 blessés.

De son côté, l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) a précisé lundi à Keystone-ATS qu'au total, 38 patients blessés ont été transférés dans des hôpitaux à l'étranger. Seize personnes ont été transférées en France, 8 en Italie, 7 en Belgique et 7 en Allemagne.