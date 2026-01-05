Les 116 blessés ont été identifiés, 83 sont toujours hospitalisés

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tragédie de Crans-Montana Les 116 blessés ont été identifiés, 83 sont toujours hospitalisés

ATS

5.1.2026 - 14:13

Les opérations d’identification menées par la Police cantonale valaisanne, le DVI (Disaster Victim Identification) et l’Institut de médecine légale ont permis d’identifier l’ensemble des personnes blessées dans l’incendie du 1er janvier 2026 au bar «Le Constellation». Ceux-ci se montent à 116.

Les 116 personnes blessées par l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana ont désormais toutes été identifiées.
Les 116 personnes blessées par l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana ont désormais toutes été identifiées.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.01.2026, 14:13

05.01.2026, 14:34

Parmi les blessés, 83 sont toujours hospitalisés, précise la Police cantonale valaisanne, dans un communiqué, mardi.

Les blessés sont 68 Suisses dont 21 Suissesses, 21 Français, 10 Italiens, deux Polonaises, une Belge, une Portugaise, une ressortissante de la République tchèque, 4 Serbes, un Australien, un Bosnien, un citoyen de la République du Congo, un Luxembourgeois ainsi que 4 hommes binationaux (France/Finlande, Suisse/Belgique, France/Italie et Italie/Philippines).

Dans un premier temps, le nombre de blessés indiqué par la police cantonale valaisanne atteignait 119. En réalité, 3 blessés admis aux urgences la nuit en question ont été assimilés à l’événement alors qu’ils n’y étaient pas liés. Selon le bilan provisoire actuel, l'incendie du 1er janvier à Crans-Montana a fait 40 morts et 116 blessés.

De son côté, l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) a précisé lundi à Keystone-ATS qu'au total, 38 patients blessés ont été transférés dans des hôpitaux à l'étranger. Seize personnes ont été transférées en France, 8 en Italie, 7 en Belgique et 7 en Allemagne.

Crans-Montana. Toutes les victimes décédées sont identifiées

Crans-MontanaToutes les victimes décédées sont identifiées

Rassemblement en hommage aux victimes de Crans-Montana

Rassemblement en hommage aux victimes de Crans-Montana

Des bougies, des fleurs, des applaudissements pour les secouristes: un hommage a été rendu dimanche à Crans-Montana aux victimes de l'incendie d'un bar, le soir du nouvel an, dans la station alpine suisse.

05.01.2026

Les plus lus

La présence de mineurs dans le bar et la liberté des gérants font parler
«Je me suis inquiété» - Marc Rochat était au «Constellation» avant le drame
La police du feu aurait «testé le risque d'incendie avec un briquet»
Jusqu'à -28°C: températures glaciales et neige en fin de semaine!
Les 116 blessés ont été identifiés, 83 sont toujours hospitalisés
Les corps de cinq Italiens rapatriés depuis Sion