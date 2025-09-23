Les aéroports de Copenhague et d'Oslo ont rouvert mardi. Tous deux avaient été fermés lundi en raison de la présence de drones non identifiés, ont annoncé la police et les aéroports à l'AFP.

Le commissaire adjoint Jakob Hansen tient une conférence de presse au commissariat de Copenhague dans la nuit de lundi à mardi, après l'annulation des vols à Kastrup lundi soir. Lundi soir, peu après 21 heures, aucun avion ne peut atterrir ou décoller à l'aéroport de Copenhague. La raison en est la présence de deux à trois drones non identifiés dans la zone. IMAGO/TT

Keystone-SDA ATS

A Copenhague, «les drones ont disparu et l'aéroport est à nouveau ouvert», a déclaré un responsable policier, Jakob Hansen. La police de Copenhague avait fait état lundi de «trois ou quatre gros drones» observés au-dessus de l'aéroport.

Des drones ont également été observés au niveau de l'aéroport de la capitale norvégienne, qui a dû fermer pendant plusieurs heures. «Nous avons fait deux observations distinctes de drones», a indiqué à l'AFP Monica Fasting, porte-parole de l'aéroport d'Oslo, précisant que celui-ci avait rouvert à 03h15 dans la nuit de lundi à mardi.

Plusieurs vols ont été déroutés et des perturbations sont encore attendues mardi le temps que le trafic revienne à la normale, ont indiqué les deux aéroports. Les autorités danoises et norvégienne travaillent ensemble sur ces incidents, a souligné M. Hansen, précisant que l'armée et les services de renseignement étaient mobilisés.

L'origine des drones, qui ont disparu sans être interceptés, n'a pas été établie à ce stade, a reconnu M. Hansen. «A ce stade, nous ne savons pas» si les engins peuvent être d'origine russe, a-t-il précisé, interrogé sur le sujet. La police danoise doit donner une conférence de presse mardi.

La Russie est accusée d'être à l'origine d'une irruption de drones dans l'espace aérien polonais le 10 septembre, un incident qui a provoqué une mobilisation d'avions de chasse de l'Otan. Vendredi, trois avions de combat russes ont par ailleurs violé pendant 12 minutes l'espace aérien estonien, déclenchant des protestations de l'Otan et de l'Union européenne contre une nouvelle «provocation».

Le Danemark et la Norvège participent cette semaine aux exercices militaires Neptune Strike 25-3 des forces de l'Otan, qui se déroulent notamment en Baltique et en mer du Nord et mobilisent le porte-avion américain Gerald Ford.