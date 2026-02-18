  1. Clients Privés
Intempéries Les accès rétablis petit à petit en Valais mercredi

ATS

18.2.2026 - 17:10

Très perturbés ces deux derniers jours, les accès routiers et ferroviaires se rétablissent peu à peu en Valais. La Vallée de Saas est à nouveau accessible par la route depuis 16h00, tout comme le Lötschental, qui l'est depuis mercredi matin.

Les accès rétablis petit à petit en Valais mercredi - Gallery
Les accès rétablis petit à petit en Valais mercredi - Gallery. Les automobilistes peuvent à nouveau charger leurs voitures sur le train à Goppenstein (archives).

Les automobilistes peuvent à nouveau charger leurs voitures sur le train à Goppenstein (archives).

Photo: ATS

Les accès rétablis petit à petit en Valais mercredi - Gallery. La route reliant la plaine à la Vallée de Saas doit rouvrir dès 16h00 mercredi.

La route reliant la plaine à la Vallée de Saas doit rouvrir dès 16h00 mercredi.

Photo: ATS

Les accès rétablis petit à petit en Valais mercredi - Gallery
Les accès rétablis petit à petit en Valais mercredi - Gallery. Les automobilistes peuvent à nouveau charger leurs voitures sur le train à Goppenstein (archives).

Les automobilistes peuvent à nouveau charger leurs voitures sur le train à Goppenstein (archives).

Photo: ATS

Les accès rétablis petit à petit en Valais mercredi - Gallery. La route reliant la plaine à la Vallée de Saas doit rouvrir dès 16h00 mercredi.

La route reliant la plaine à la Vallée de Saas doit rouvrir dès 16h00 mercredi.

Photo: ATS

Keystone-SDA

18.02.2026, 17:10

Changement positif du côté du transport automobile du Lötschberg ce matin: l'accès routier jusqu'à la station d'embarquement et de débarquement de Goppenstein était à nouveau possible dès 08h30. Les véhicules peuvent maintenant continuer leur route via la galerie ou en direction du Lötschental, la route étant réouverte jusqu'à Wiler.

Les accès à Arolla et Zinal sont eux aussi à nouveau possibles. La route reliant la Vallée de Saas à la plaine a, elle aussi été réouverte dans l'après-midi. Le premier bus est d'ailleurs parti de Saas Fee en direction de Viège à 15h50.

Zermatt est également dans une situation moins difficile que la veille, puisque la communication ferroviaire menant à la station est à nouveau entièrement ouverte depuis environ 08h00 ce matin. La veille au matin, une avalanche de grande ampleur avait provoqué une interruption de la ligne jusqu'à la fin du service. La route est toutefois toujours fermée depuis Täsch en raison du risque d'avalanche.

Liaison BE-VS perturbée

Au niveau du trafic ferroviaire, les seules perturbations persistantes en Valais sont celles qui concernent la région de Goppenstein, où un convoi a déraillé lundi soir, faisant cinq blessés. Le train en question se trouve toujours sur les lieux de l'incident.

La ligne entre Kandersteg (BE) et Brigue est ainsi toujours interrompue, les trains ne circulant plus entre Goppenstein et la ville haut-valaisanne. Un service de remplacement toutes les heures est en place entre Viège, Gampel et Goppenstein.

Contacté par Keystone-ATS dans l'après-midi, le BLS a indiqué que les perturbations risquent de durer jusqu'à lundi matin, et non plus jusqu'à samedi, comme indiqué ces derniers jours. Les travaux liés au déblayement et à l'évacuation du train n'ont pas encore pu être effectués, une intervention n'étant toujours possible dans la zone. La situation doit être réévaluée jeudi.

Evolution du danger d'avalanches

Dans la région d'Orsières, l'ordre d'évacuation prononcé lundi est désormais levé, ont annoncé les autorités en début d'après-midi. Les zones du plateau de la Neuvaz, des hameaux des Granges et Le Clou ainsi que le village de Ferret pouvaient être regagnés par les touristes et habitants dès 14h00. La route cantonale, qui avait été fermée lundi entre La Fouly et Somlaproz a également été réouverte.

Sur le front des avalanches, la situation reste tendue sur l'ensemble du canton, même si l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) ne fait plus état de danger maximal à (5/5) nulle part. Le danger est jugé «fort» (4/5) sur une grande partie du territoire, et «marqué» (3/5) sur le reste, selon le dernier bilan disponible mercredi à 17h00.

