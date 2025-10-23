Les aéroports américains menacés par un véritable chaos

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Paralysie budgétaire Les aéroports américains menacés par un véritable chaos

ATS

23.10.2025 - 19:43

La paralysie budgétaire aux Etats-Unis menace de provoquer des perturbations importantes dans le trafic aérien, ont averti jeudi des parlementaires républicains. Ils qui disent craindre un absentéisme accru chez les contrôleurs du ciel à l'approche de la grande fête familiale de Thanksgiving.

La paralysie budgétaire aux Etats-Unis menace de provoquer des perturbations importantes dans le trafic aérien (image d’illustration).
La paralysie budgétaire aux Etats-Unis menace de provoquer des perturbations importantes dans le trafic aérien (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

23.10.2025, 19:43

Après plus de trois semaines de blocage au Congrès, les républicains de Donald Trump et l'opposition démocrate ne parviennent toujours pas à s'entendre pour adopter un budget et lever ce «shutdown».

Chaque camp se rejette la responsabilité de la crise. Les démocrates accusent la majorité présidentielle d'ignorer une explosion à venir des coûts de santé pour les Américains, tandis que les républicains dénoncent une obstruction injustifiable de l'opposition.

Selon les estimations du cercle de réflexion Bipartisan Policy Center, plus de 700'000 fonctionnaires fédéraux sont au chômage technique sans rémunération. Près de 700'000 autres sont obligés de continuer à travailler, mais sans être payés, jusqu'à la fin du blocage.

Plus de 60'000 contrôleurs aériens et agents de la sécurité des transports sont dans ce cas. Mais plutôt que de travailler sans salaire pendant plusieurs semaines, certains préfèrent se faire porter pâle. Les autorités craignent ainsi des pénuries de personnel qui pourraient entraîner retards et annulations de vols, mais aussi de longues files d'attente pour passer la sécurité dans les aéroports.

Shutdown. La paralysie budgétaire menace l'arsenal nucléaire américain

ShutdownLa paralysie budgétaire menace l'arsenal nucléaire américain

Retards nombreux

«Nous approchons de la saison des fêtes», a noté le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, soulignant également que la saison de football américain battait actuellement son plein.

En temps normal, 5% des retards de vols sont le résultat de pénuries de personnel, mais ce chiffre a bondi à plus de 50%, a affirmé l'élu lors d'une conférence de presse. Quelque 19'000 vols ont été retardés entre samedi et lundi, et ce chiffre n'ira «qu'en augmentant», a-t-il ajouté.

Le chamboulement du transport aérien par manque de contrôleurs avait été l'une des raisons majeures de la fin en 2019 du blocage précédent, lors du premier mandat de Donald Trump. Ce «shutdown» avait duré 35 jours, un record qui pourrait être battu le 5 novembre.

«Assoiffé de vengeance». Célébré à l'étranger, Trump de moins en moins prophète en son pays

«Assoiffé de vengeance»Célébré à l'étranger, Trump de moins en moins prophète en son pays

Les plus lus

«La réponse sera très forte. Pour ne pas dire stupéfiante»
Ce que l'on sait des sanctions américaines visant les hydrocarbures russes
«Je pense que toutes les footballeuses mentent lorsque...»
Wawrinka s’incline avec les honneurs face à Ruud
L’hôpital de Saint-Malo secoué par une tragédie !
Les aéroports américains menacés par un véritable chaos