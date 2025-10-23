Les aéroports américains menacés par un véritable chaos

La paralysie budgétaire aux Etats-Unis menace de provoquer des perturbations importantes dans le trafic aérien, ont averti jeudi des parlementaires républicains. Ils qui disent craindre un absentéisme accru chez les contrôleurs du ciel à l'approche de la grande fête familiale de Thanksgiving.

Keystone-SDA ATS

Après plus de trois semaines de blocage au Congrès, les républicains de Donald Trump et l'opposition démocrate ne parviennent toujours pas à s'entendre pour adopter un budget et lever ce «shutdown».

Chaque camp se rejette la responsabilité de la crise. Les démocrates accusent la majorité présidentielle d'ignorer une explosion à venir des coûts de santé pour les Américains, tandis que les républicains dénoncent une obstruction injustifiable de l'opposition.

Selon les estimations du cercle de réflexion Bipartisan Policy Center, plus de 700'000 fonctionnaires fédéraux sont au chômage technique sans rémunération. Près de 700'000 autres sont obligés de continuer à travailler, mais sans être payés, jusqu'à la fin du blocage.

Plus de 60'000 contrôleurs aériens et agents de la sécurité des transports sont dans ce cas. Mais plutôt que de travailler sans salaire pendant plusieurs semaines, certains préfèrent se faire porter pâle. Les autorités craignent ainsi des pénuries de personnel qui pourraient entraîner retards et annulations de vols, mais aussi de longues files d'attente pour passer la sécurité dans les aéroports.

Retards nombreux

«Nous approchons de la saison des fêtes», a noté le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, soulignant également que la saison de football américain battait actuellement son plein.

En temps normal, 5% des retards de vols sont le résultat de pénuries de personnel, mais ce chiffre a bondi à plus de 50%, a affirmé l'élu lors d'une conférence de presse. Quelque 19'000 vols ont été retardés entre samedi et lundi, et ce chiffre n'ira «qu'en augmentant», a-t-il ajouté.

Le chamboulement du transport aérien par manque de contrôleurs avait été l'une des raisons majeures de la fin en 2019 du blocage précédent, lors du premier mandat de Donald Trump. Ce «shutdown» avait duré 35 jours, un record qui pourrait être battu le 5 novembre.