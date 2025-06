Ces villages suisses où les appartements de vacances s'arrachent à prix d'or

Les Alpes suisses connaissent un boom du luxe: les appartements de vacances sont aussi demandés que chers, surtout dans les sites de pointe comme Verbier ou Zermatt. De nouveaux chiffres montrent à quel point les prix ont grimpé et où la situation est particulièrement tendue.

C'est à St-Moritz que les acheteurs doivent mettre le plus la main au porte-monnaie. D'autres régions suisses comptent également parmi les plus chères de la région alpine. (photo d'archives) sda

Samuel Walder Samuel Walder

La vue porte loin sur les sommets enneigés, l'étiquette des prix aussi: la destination haut de gamme valaisanne Verbier s'est catapultée en tête des appartements de vacances les plus chers de l'espace alpin. Selon les derniers chiffres de l'UBS Chief Investment Office, une résidence secondaire dans le segment haut de gamme y coûte désormais au moins 21'500 francs par mètre carré, soit plus que dans tout autre hotspot alpin.

L'Engadine/St-Moritz (GR), qui était jusqu'à présent le roi des prix, arrive en deuxième position avec un prix de départ de 21'200 francs par mètre carré. Zermatt (VS) s'assure le bronze avec un prix minimum de 19'900 francs. Les destinations valaisannes et grisonnes dominent ainsi le classement des prix.

Arosa s'envole

Dans la comparaison globale de toutes les destinations de vacances suisses analysées, les prix ont augmenté en moyenne de près de 4% au premier trimestre 2024. La courbe des prix s'aplatit donc - mais certaines stations continuent d'augmenter fortement. Arosa est en tête de la croissance avec une hausse des prix de 18%. Au niveau régional, les Grisons se distinguent avec une hausse moyenne de près de 6%, tandis que l'Oberland bernois stagne.

Depuis fin 2019, les Alpes suisses enregistrent une hausse des prix cumulée d'environ 30% - poussée par la popularité accrue des vacances à la maison. Les hôtels affichent complet en de nombreux endroits, notamment en haute saison, et demandent parfois un tiers de plus pour les nuitées qu'avant la pandémie. Les appartements de vacances privés constituent donc pour beaucoup une alternative privilégiée, même si elle est coûteuse.

Le manque d'offre maintient les prix à un niveau élevé

Ceux qui sont actuellement à la recherche d'un bien immobilier alpin de rêve devraient avoir du mal. Le marché est vide. Des annonces? On en trouve peu. Au lieu de cela, les biens sont de plus en plus souvent vendus directement par des courtiers. Il ne faut pas non plus s'attendre à une forte poussée de l'activité de construction neuve pour le moment.

Les barres montrent la fourchette de prix des appartements de vacances dans le segment haut de gamme, en milliers de francs par mètre carré. UBS

Des impulsions pourraient en revanche venir de la transformation de résidences principales existantes. Selon UBS, celles-ci peuvent être vendues avec une majoration d'environ 20% en cas de transformation en résidences secondaires. De même, les hôtels non rentables sont de plus en plus souvent transformés en appartements pour les touristes.

Mais les experts voient des signes d'essoufflement. Maciej Skoczek, économiste immobilier à l'UBS, pronostique: «La phase de faiblesse conjoncturelle va freiner la demande de résidences secondaires». Des coûts d'utilisation plus élevés et un regard plus critique sur les prix d'achat pourraient entraîner une augmentation des ventes. Les prix devraient largement stagner en 2025, estime l'UBS.

Le boom s'en va - les baby-boomers restent

A long terme, deux groupes devraient toutefois assurer une demande soutenue: la génération des baby-boomers, qui dispose de moyens financiers importants et qui cherche à s'installer à la montagne pour ses vieux jours, et les acheteurs étrangers. Ces derniers apprécient l'immobilier suisse en tant que placement sûr malgré le franc fort - en particulier à des adresses de renommée internationale comme Verbier, Zermatt ou St-Moritz.

Reste à savoir si l'envolée des prix ne marque qu'une courte pause ou si une nouvelle réalité se profile. Une seule chose est sûre: pour s'offrir un peu de luxe alpin à Verbier, il faut plus qu'une simple envie de voyager - il faut aussi un compte en banque bien garni.