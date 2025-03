Les astronautes américains coincés dans l'ISS de retour sur terre

Les deux astronautes américains coincés pendant 286 jours à bord de la station spatiale internationale (ISS) ont été rapatriés sur terre mardi à bord d'une capsule Crew Dragon. Butch Wilmore et Suni Williams ont amerri dans l'océan Atlantique au large de la Floride.

Keystone-SDA ATS

Après un voyage de 17 heures entre l'ISS et les eaux du golfe du Mexique, l'engin spatial de l'entreprise SpaceX du multimilliardaire Elon Musk a ralenti sa descente avec quatre puissants parachutes avant de se poser sur l'eau. Leur amerrissage en douceur vers 23h00 (heure en Suisse) a mis fin à un feuilleton spatial et politique de plus de neuf mois.

L'appareil a été récupéré par un navire. Les quatre passagers - Suni Williams et Butch Wilmore étant accompagnés d'un autre astronaute américain et d'un cosmonaute russe - devaient ensuite subir un premier examen médical, avant d'être transportés en avion à Houston, au Texas, où ils suivront pendant 45 jours un programme de réadaptation à la gravité terrestre.

Initialement partis en juin pour une mission de huit jours, Butch Wilmore et Suni Williams ont vu leur séjour dans l'ISS s'éterniser en raison de défaillances détectées sur le vaisseau Starliner de Boeing qui les avait acheminés.

«Montagnes russes»

Ces problèmes techniques ont poussé la NASA à décider de renvoyer le vaisseau à vide et à confier le retour des deux astronautes à l'entreprise SpaceX, un camouflet pour le constructeur Boeing.

S'était alors ouvert un jeu de chaises musicales: à la fin septembre, la NASA et SpaceX avaient envoyé dans l'espace deux personnes seulement au lieu des quatre prévues, afin de laisser des sièges libres pour Butch Wilmore et Suni Williams au retour.

Ces derniers avaient ensuite dû attendre l'arrivée de la prochaine rotation de l'équipage de l'ISS, prévue initialement pour février puis retardée à la mi-mars, pour quitter le laboratoire spatial.

Pendant leurs neuf mois à bord de l'ISS, Suni Williams et Butch Wilmore ont pris part à de multiples expériences. «Chaque jour est intéressant», avait assuré au début mars la première, expliquant que l'attente était surtout difficile pour leurs familles respectives, pour qui c'étaient «les montagnes russes».

«Nous nous étions préparés à rester longtemps, même si nous ne pensions rester que très peu», avait lui abondé son collègue Butch Wilmore. Malgré leurs plus de 280 jours consécutifs dans l'espace, les deux Américains sont encore loin de battre un record.

Dans les années 1990, le cosmonaute russe Valeri Polyakov avait passé plus de 400 jours à bord de la station spatiale Mir. Et plus récemment, l'astronaute américain Frank Rubio était resté 371 jours dans l'ISS, également en raison d'un problème sur son vaisseau.

Polémique

Toutefois le périple de Suni Williams et de Butch Wilmore, qui ont notamment manqué dans un premier temps de vêtements de rechange, a suscité une sympathie et un intérêt particuliers. Tous deux «ont fait preuve d'une incroyable résilience», souligne auprès de l'AFP Joseph Keebler, psychologue à l'université aéronautique américaine Embry-Riddle.

D'autant qu'à la longue durée de leur séjour s'est ajoutée une médiatisation inédite et plus récemment, une polémique politicienne, le président américain Donald Trump accusant son prédécesseur Joe Biden d'avoir volontairement «abandonné» les deux infortunés.

Désormais proche conseiller du républicain, Elon Musk a lui assuré qu'il aurait pu les secourir il y a longtemps, sans toutefois préciser comment. Ces accusations ont suscité un tollé dans la communauté spatiale et même conduit à une altercation entre l'homme le plus riche au monde et un astronaute danois. «Vous êtes complètement attardé», avait ainsi lancé fin février M. Musk à l'égard du second, qui l'accusait de mentir.