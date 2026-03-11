  1. Clients Privés
Tragédie de Crans-Montana Les auditions reprendront le 7 avril par celle de Jacques Moretti

ATS

11.3.2026 - 14:17

Les auditions d'une partie des neuf prévenus dans l'affaire de Crans-Montana reprendront le mardi 7 avril. Pas moins de six d'entre elles sont prévues en l'espace d'une dizaine de jours. Président de la commune, Nicolas Féraud sera entendu le 13 avril.

Les auditions reprendront le 7 avril par celle de Jacques Moretti.
Les auditions reprendront le 7 avril par celle de Jacques Moretti.
sda

Keystone-SDA

11.03.2026, 14:17

11.03.2026, 14:22

Le mardi 7 avril, le Ministère public auditionnera, pour la troisième fois en tant que prévenu, Jacques Moretti, le gérant du bar «Le Constellation».

L'ancien responsable de la sécurité en protection incendie de la commune de Crans-Montana et son adjoint (2020-2024), ainsi qu'un membre de l’équipe de sécurité publique actuelle seront auditionnés, respectivement les 8, 9 et 10 avril.

Au campus Energypolis

Président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud sera entendu le lundi 13 avril, deux jours avant l'ancien conseiller communal en charge de la sécurité publique, c'était entre 2021 et 2024 (le 15 avril). Comme en février, l'ensemble de ces auditions se dérouleront au sein de l'aula du campus Energypolis à Sion.

Les prévenus doivent répondre d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Il s'agit des mêmes chefs d'accusation retenus contre les gérants de l'établissement (Jacques et Jessica Moretti) et contre l'ancien et actuel chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana. Au total, neuf personnes sont désormais prévenues.

Drame de Crans-Montana. Prévenu, Nicolas Féraud ne gère plus le dossier au niveau politique

Drame de Crans-MontanaPrévenu, Nicolas Féraud ne gère plus le dossier au niveau politique

164 personnes présentes lors du drame

Selon l'enquête de la Police cantonale valaisanne, 164 personnes se trouvaient au sein du bar, au moment du drame. Le Ministère public a confirmé, mercredi, à Keystone-ATS, une information du journal Le Temps.

Sur ces 164 personnes, 132 personnes se trouvaient au sous-sol au moment du départ du feu. Selon le rapport du chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana de juin 2019 – le dernier en date -, le bar avait le droit d'accueillir 100 personnes au sous-sol – il y en avait donc un tiers de plus au moment du drame -,100 personnes au rez-de-chaussée et 50 au niveau de la véranda.

En à peine 1'30''

Sur ces 164 personnes, 41 sont décédées, 115 ont été blessées et seules 8 ont pu sortir indemnes des lieux.

Toujours selon l'enquête, l'ensemble des faits, à partir du moment où le plafond du sous-sol a pris feu et jusqu'au phénomène d'embrasement généralisé éclair ("flashover"), a duré à peine plus de 1'30''.

Actu et dicton du jour. Crans-Montana : un rapport de la police valaisanne démontre la puissance de l’embrasement

Actu et dicton du jourCrans-Montana : un rapport de la police valaisanne démontre la puissance de l’embrasement

