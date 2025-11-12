  1. Clients Privés
Où? Quand? Vous avez raté les aurores boréales? Rattrapez-vous la nuit prochaine!

ATS

12.11.2025 - 15:37

De puissantes éruptions solaires ont provoqué l'apparition d'aurores boréales à des latitudes inhabituellement basses dans la nuit de mardi à mercredi. En Suisse également, il a été possible d'admirer ce phénomène céleste aux petites heures du matin. Mercredi, en début de soirée, la probabilité est encore plus élevée de voir le ciel se colorer.

Keystone-SDA

12.11.2025, 15:37

12.11.2025, 15:38

Les chances sont bonnes de pouvoir observer à nouveau des aurores boréales à la nuit tombée, indique mercredi à Keystone-ATS l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse). Le ciel ne sera cependant pas aussi dégagé que durant la nuit de mardi à mercredi, ce qui pourrait un peu gâcher le spectacle.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les aurores boréales étaient bien visibles entre deux et six heures du matin, souligne MétéoSuisse. Le phénomène pouvait être observé aussi bien en montagne qu'en plaine, des deux côtés des Alpes. Sur le plateau, la vision en-dessous de 500 mètres d'altitude a pu être voilée par le brouillard.

Tempête solaire très forte. La nuit a été illuminée par des aurores boréales en Suisse

Tempête solaire très forteLa nuit a été illuminée par des aurores boréales en Suisse

Les aurores boréales surviennent lorsque des particules chargées émises par le soleil entrent en contact avec le champ magnétique terrestre. La puissante éruption solaire survenue lundi a projeté un flux de particules à haute énergie en direction de la Terre provoquant l'apparition du phénomène bien plus au sud que d'habitude.

