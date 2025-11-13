Mercredi soir, un phénomène rarissime a enflammé le ciel suisse : des aurores boréales ont peint la nuit de couleurs vives, jusque sur les flancs du Cervin.

So schön leuchteten die Polarlichter über dem Matterhorn Gleich zweimal hat sich am Mittwoch ein seltenes Himmelsspektakel über der Schweiz gezeigt: Polarlichter färbten den Nachthimmel – auch über dem Matterhorn. 13.11.2025

Dominik Müller Dominik Müller

Mercredi, des aurores boréales se sont produites à deux reprises en Suisse. La première fois, le jeu de couleurs est apparu tôt le matin, la deuxième fois, les voiles de lumière roses sont apparus le soir après la tombée de la nuit.

Sur des webcams comme celle du Jungfraujoch, on pouvait voir mercredi soir des voiles de lumière roses dans le ciel nocturne suisse en direction du nord. Les chances de voir des aurores boréales étaient même meilleures que la nuit précédente.

Au-dessus du Cervin, des aurores boréales ont également transformé le ciel nocturne en un spectacle de couleurs.

Les aurores boréales ont également brillé à Schönenberg an der Thur TG. blue News Leserreporter

La plus forte tempête solaire de l'année jusqu'à présent

Selon l'agence météorologique américaine NOAA, la tempête solaire la plus puissante de l'année s'est produite mardi. Les particules qui en ont été éjectées ont atteint l'atmosphère terrestre mercredi soir. Les aurores boréales se forment lorsque de telles particules chargées pénètrent dans l'atmosphère terrestre depuis l'espace.

L'indice KP donne une indication sur la probabilité d'observation d'aurores boréales. Des valeurs KP plus élevées ont été prévues pour le mercredi soir que pour la nuit précédente.

Les aurores polaires visibles en Suisse tôt mercredi matin ont également été déclenchées par des tempêtes solaires de dimanche et de lundi, comme l'a expliqué l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse à l'agence de presse Keystone-SDA.

Polarlichter über der Schweiz. pic.twitter.com/hsHNLFPvjY — Totto Threepwood ™ 💉ロランド 🌍 (@tottoR) November 12, 2025

Ainsi, les aurores boréales étaient visibles mercredi matin entre deux et six heures environ dans presque toute la Suisse. Sur les montagnes, en plaine et des deux côtés des Alpes - et sur les webcams du Rigi et du Säntis par exemple - les voiles de lumière roses étaient visibles. Sur le Plateau, la visibilité était toutefois limitée par le brouillard dans certaines régions en dessous de 500 mètres, selon MétéoSuisse.

Le soleil est particulièrement actif en ce moment

Les aurores boréales sont en principe rares dans la région alpine. Mais le fait que l'année dernière et cette année encore, les aurores boréales soient particulièrement fréquentes et atteignent le sud n'est pas un hasard.

Le soleil suit un cycle de taches solaires d'environ 11 ans. Plus il y a de taches solaires, plus le soleil est actif. Actuellement, nous nous trouvons au maximum de ce cycle. Par conséquent, les tempêtes solaires deviennent plus fréquentes et plus intenses, ce qui augmente les chances de voir des aurores boréales, même chez nous.

Rote Nordlichter über der Schweiz! Die hochauflösenden Kameras zeigen aktuell mit Blickrichtung Nord bis Nordwest rote #Polarlichter. Guter Kameras sei Dank, von Auge gibts lediglich einen rötlichen Stich zu sehen. Mehr: https://t.co/dYUFj4QXZC oder https://t.co/tjVBFUlbYv (rp) pic.twitter.com/BUA45vQvIb — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) November 12, 2025

Mais il y a aussi une part de chance. Car pour que les aurores polaires soient effectivement visibles en Suisse, leur timing doit être précis. Lorsque les particules chargées du vent solaire pénètrent dans l'atmosphère terrestre, le ciel doit être sombre et si possible sans nuages pour que les aurores polaires soient visibles.

Selon MétéoSuisse, l'impression que les aurores boréales sont actuellement plus fréquentes n'est en outre probablement pas uniquement due au maximum actuel des taches solaires. Grâce aux nombreuses caméras, elles peuvent être mieux observées et sont donc plus présentes dans les médias qu'auparavant.

L'oxygène rend les lumières vertes

Lorsque le vent solaire atteint l'atmosphère terrestre, les particules chargées sont en principe déviées par le champ magnétique de la Terre et dirigées vers les régions polaires. Ce processus conduit les particules à se rapprocher des pôles.

Dès que les particules chargées atteignent l'atmosphère, elles entrent en collision avec les gaz de l'atmosphère, principalement l'oxygène et l'azote. Ces collisions libèrent de l'énergie et de la lumière. Plus les vents solaires sont forts, plus les aurores boréales sont visibles vers le sud.

La couleur des aurores boréales dépend du type de particules de gaz avec lesquelles les particules chargées interagissent dans l'atmosphère ainsi que de l'altitude à laquelle ces interactions se produisent. Les aurores boréales vertes sont souvent dues à l'interaction avec l'oxygène dans les couches supérieures de l'atmosphère, tandis que les couleurs rouges ou violettes peuvent être dues à l'interaction avec l'azote.