Le dossier du scandale de l'hôpital universitaire de Zurich rebondit après un rapport choc

Dans le cadre du scandale de la clinique zurichoise de chirurgie cardiaque, qui a mis en lumière quelque 70 décès évitables, il apparaît désormais que les tentatives de procédure pénale contre son ancien directeur Francesco Maisano ont échoué.

Visages déconfits lors d'une conférence de presse le 5 mai 2026 sur les résultats d'une enquête sur les malversations dans la chirurgie cardiaque de l'hôpital universitaire : André Zemp (à g.), président du conseil de l'hôpital universitaire de Zurich, et Monika Jänicke, CEO, présidente de la direction de l'hôpital. Photo : Keystone/Michael Buholzer

Helene Laube Helene Laube

Pas le temps ? blue News résume pour toi Un rapport publié mardi (5 mai) a confirmé de graves dysfonctionnements dans le service de chirurgie cardiaque de l'Hôpital universitaire de Zurich entre 2016 et 2020.

Il y a eu une surmortalité allant jusqu'à 74 décès, ainsi que plusieurs décès inattendus et des interventions problématiques.

Selon un nouveau rapport de presse, des tentatives antérieures de procédure pénale contre la clinique de cardiologie ont échoué.

La procédure aurait été classée sans suite, en même temps qu'une plainte du service des patients.

Les graves manquements désormais avérés de la clinique de cardiologie pourraient effectivement avoir des conséquences pénales pour les responsables. Montre plus

Selon la «Neue Zürcher Zeitung», la Cour suprême de Zurich a stoppé une procédure pénale contre la clinique de cardiologie de l'Hôpital universitaire de Zurich (USZ). Le ministère public a ouvert de son propre chef en été 2020 une procédure d'enquête préliminaire «concernant d'éventuels actes punissables de Francesco Maisano», comme l'écrit le journal.

Cette procédure aurait été motivée par un rapport commandé par la direction de l'hôpital, après qu'un lanceur d'alerte ait fait un signalement en interne. La procédure a été classée sans suite en même temps qu'une plainte du service des patients, poursuit la «NZZ». La Cour suprême a décidé de ne pas autoriser le ministère public à engager une procédure pénale. Le service zurichois des patients a reproché à Maisano et à son équipe d'avoir violé leur devoir de diligence.

Mardi, une commission d'enquête a publié un rapport selon lequel elle a examiné un total de 307 cas de décès survenus entre octobre 2014 et mai 2020. Elle est parvenue à la conclusion accablante que 68 à 74 patients n'auraient pas dû mourir pendant le mandat de Maisano s'ils avaient été traités selon les normes en vigueur.

Nouvelle tentative du ministère public

Selon le rapport, le service des patients avait déposé plainte en juin 2020 contre Maisano - alors directeur de la clinique de chirurgie cardiaque - et son équipe. Erika Ziltener était alors directrice du service aux patients et s'est occupée de plusieurs patients qui ont été «présumés lésés» à la clinique de cardiologie, écrit la «NZZ». Ziltener décrit les événements survenus à l'hôpital universitaire comme «l'une des choses les plus bouleversantes que j'ai vécues en tant que protectrice des patients».

Selon la «NZZ», les graves manquements désormais avérés à la clinique de cardiologie pourraient effectivement avoir des conséquences pénales pour les responsables. Mardi, on a appris que dans trois cas, une plainte avait été déposée auprès du ministère public. Les reproches : soupçon d'homicide par négligence, blessures (graves) par négligence et falsification de documents.

Le ministère public doit maintenant examiner si les conditions pour l'ouverture d'une procédure pénale sont réunies.

Critique de la politique zurichoise

Selon le rapport, la question de savoir si les autorités de poursuite pénale «sont restées inactives dans cette affaire - et comment cela peut éventuellement s'expliquer» fait depuis longtemps l'objet de discussions au sein de la politique zurichoise. Et : les politiciens et les observateurs critiques se demanderaient depuis longtemps comment il se fait que le ministère public n'ait jamais annoncé l'ouverture d'une enquête pénale.