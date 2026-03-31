244 personnes touchéesLes avalanches ont été particulièrement nombreuses cet hiver en Suisse
ATS
31.3.2026 - 14:49
L'hiver 2025-2026 a été marqué par un manteau neigeux fragile. Il en a résulté un nombre d'avalanches ayant entraîné des personnes supérieur à la moyenne.
Keystone-SDA
31.03.2026, 14:49
31.03.2026, 15:20
ATS
Durant l'hiver 2025-2026, 244 personnes ont ainsi été touchées lors de 171 avalanches, relève mardi l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) dans son rapport intermédiaire allant jusqu'à fin mars. Au cours des dix dernières années, 182 personnes ont été touchées en moyenne lors de 127 accidents.
Malgré cela, le nombre de décès, qui s’élevait à 15 personnes à la fin mars, se situait dans la moyenne. Dans la majorité de ces accidents mortels, l’avalanche s’est déclenchée dans de la neige ancienne fragile.
Archive sur les avalanches
Les avalanches, danger mortel indomptable
Du mont Huascarán aux Dolomites, la « mort blanche » a marqué l'histoire par sa force brute. Alors que le Valais est en alerte maximale, ces records de dévastation rappellent comment la montagne a forcé l'homme à réinventer la prévention.