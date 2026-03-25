De fortes rafales de vent ont considérablement perturbé le trafic aérien en Suisse mercredi. Plusieurs avions ont dû interrompre leur atterrissage.

De fortes rafales de vent ont rendu les atterrissages difficiles mercredi dans les aéroports suisses. Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

Noemi Hüsser Noemi Hüsser

De nombreux avions ont dû faire une escale à l'aéroport de Zurich mercredi. Des vols d'ULS Airlines, d'Air Baltic, de KLM ainsi que de British Airways et de Swiss ont dû interrompre leur atterrissage et redécoller, comme le rapporte le «Tages-Anzeiger». Après deux tentatives, un vol Swiss s'est même dérouté vers Milan.

La raison en était de fortes rafales avec des pointes allant jusqu'à 78 km/h ainsi qu'un léger vent latéral à l'atterrissage.

Un jet privé en provenance de Zurich a dû faire demi-tour à Berne

Des déviations ont également eu lieu à l'Euroairport de Bâle: un vol en provenance d'Istanbul a été détourné vers Genève, des avions en provenance d'Antalya et de Budapest vers Stuttgart. Des pointes de vent allant jusqu'à 70 km/h ont été mesurées dans la région.

A Berne, un jet privé en provenance de Zurich n'a en outre pas pu atterrir et a dû retourner à Zurich. Une alerte vent est également signalée à l'aéroport de Genève sur le site de MétéoNews.