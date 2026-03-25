  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Rafales jusqu'à 78 km/h Le vent sème la pagaille dans le transport aérien

Noemi Hüsser

25.3.2026

De fortes rafales de vent ont considérablement perturbé le trafic aérien en Suisse mercredi. Plusieurs avions ont dû interrompre leur atterrissage.

De fortes rafales de vent ont rendu les atterrissages difficiles mercredi dans les aéroports suisses.
De fortes rafales de vent ont rendu les atterrissages difficiles mercredi dans les aéroports suisses.
Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

Noemi Hüsser

25.03.2026, 16:04

25.03.2026, 16:37

De nombreux avions ont dû faire une escale à l'aéroport de Zurich mercredi. Des vols d'ULS Airlines, d'Air Baltic, de KLM ainsi que de British Airways et de Swiss ont dû interrompre leur atterrissage et redécoller, comme le rapporte le «Tages-Anzeiger». Après deux tentatives, un vol Swiss s'est même dérouté vers Milan.

La raison en était de fortes rafales avec des pointes allant jusqu'à 78 km/h ainsi qu'un léger vent latéral à l'atterrissage.

Un jet privé en provenance de Zurich a dû faire demi-tour à Berne

Des déviations ont également eu lieu à l'Euroairport de Bâle: un vol en provenance d'Istanbul a été détourné vers Genève, des avions en provenance d'Antalya et de Budapest vers Stuttgart. Des pointes de vent allant jusqu'à 70 km/h ont été mesurées dans la région.

A Berne, un jet privé en provenance de Zurich n'a en outre pas pu atterrir et a dû retourner à Zurich. Une alerte vent est également signalée à l'aéroport de Genève sur le site de MétéoNews.

Les plus lus

Les deux femmes portées disparues retrouvées mortes au Portugal
L’Iran défie l’Amérique en pleine mer et se moque de Trump
Il lui offre un billet, elle gagne 500'000 euros... et s'enfuit !
Adriana Karembeu réagit aux accusations de son ex
«Je vais vous couper l’appétit» - L’avertissement glaçant de l’ambassadeur suisse à l’OTAN
Scénario fou : Braathen s’effondre, McGrath s’adjuge le globe de la discipline