Les avocats des Moretti dénoncent des «mensonges»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Vindicte» Les avocats des Moretti dénoncent des «mensonges»

ATS

18.1.2026 - 20:35

Les avocats des époux Moretti, les gérants du bar «Le Constellation», ravagé par les flammes à Crans-Montana, dénoncent les «mensonges» et les «fuites» liées à l'enquête en cours. Ils appellent le Ministère public valaisan à résister à la pression.

Les époux Moretti ne veulent pas se dérober à la justice, affirment leurs avocats (archives).
Les époux Moretti ne veulent pas se dérober à la justice, affirment leurs avocats (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.01.2026, 20:35

18.01.2026, 20:36

S'exprimant dimanche dans plusieurs médias, Yaël Hayat, Nicola Meier et Patrick Michod ont indiqué que leurs clients étaient «dévastés» par le drame et que, comme «gardiens des lieux», les «morts étaient aussi leurs morts.»

Les avocats ont relevé qu'une «vindicte» était dirigée contre Jacques et Jessica Moretti, mais que cette vindicte n'avait «rien à voir avec la justice.» Ils ont rappelé que leurs clients ne souhaitaient «pas se dérober» et qu'ils voulaient «faire face à la justice pour que celle-ci émerge.»

Les avocats ont déploré les «mensonges» et «dérives» qui ont accompagné le début de l'instruction pénale. Et de citer en exemple «la fausse vidéo» qui aurait montré Jessica Moretti fuir le bar la première avec la caisse.

Retour sur le drame de Crans-Montana

Retour sur le drame de Crans-Montana

Depuis le 1er janvier 2026, la Suisse reste sous le choc de la tragédie de Crans-Montana. Résumé des faits de ces premiers jours dramatiques de l'année.

15.01.2026

Les plus lus

Les avocats des Moretti dénoncent des «mensonges»
«On va le laisser faire ses petites crises» - Tanguy Nef se paie Kristoffersen
Les pays européens affichent leur unité face à Trump
Ecole secondaire de Morges saccagée, élèves en congé
Felix Mambimbi et Breel Embolo régalent lors de leur duel