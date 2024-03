Les bancomat disjonctent: les clients retirent des millions!

Coup de chance inattendu pour les clients de la plus grande banque éthiopienne: en raison d'un dysfonctionnement, les distributeurs automatiques de billets distribuaient trop d'argent. Il a fallu des heures pour résoudre ce problème, qui a littéralement coûté très cher à la banque.

Le siège de la Commercial Bank of Ethiopia, à Addis Abeba. Imago

Samedi, certains chanceux en Éthiopie ont fait une agréable découverte: ils ont pu retirer aux bancomat de la Commercial Bank of Ethiopia (CBE) beaucoup plus d'argent qu'ils n'en avaient sur leur compte. La nouvelle a été rapidement partagée: les messages via les smartphones se sont répandus comme une traînée de poudre.

Résultat? L'équivalent de plus de 35 millions de francs a été versé ou transféré vers d'autres banques, rapporte la BBC, citant les médias locaux du pays d'Afrique de l'Est. La CBE, qui est la plus grande banque du pays, n'a pas fourni d'informations sur l'ampleur du retrait. Elle a toutefois expliqué qu'une erreur de système était à l'origine de l'incident.

Les étudiants se remplissent les poches

Le président de la banque, Abe Santo, a déclaré par la suite que cette vulnérabilité avait principalement été exploitée par des étudiants.

De longues files d'attente se sont formées devant les distributeurs automatiques de billets sur les campus d'au moins trois universités, rapporte la BBC. La chaîne britannique a pu s'entretenir avec un étudiant de l'Institut universitaire de technologie de Jimma, en Éthiopie, qui n'en croyait pas ses oreilles lorsqu'un ami lui a annoncé, à une heure du matin, le dysfonctionnement du bancomat.

Un autre étudiant de l'université de Dilla, quant à lui, a rapporté que beaucoup de ses camarades de classe avaient retiré d'importantes sommes d'argent entre minuit et deux heures du matin. Dans une troisième université, la police a dû intervenir pour dégager les files d'attente.

Appel lancé

Dans sa déclaration, la banque concernée n'a pas expliqué en détail les raisons de l'erreur logicielle, se contentant d'indiquer qu'il avait fallu plusieurs heures pour résoudre le problème. La CBE a toutefois assuré que l'argent des clients était en sécurité.

Selon le rapport, la banque compte plus de 38 millions de clients. La banque lance maintenant un appel aux petits malins qui ont profité de l'aubaine: elle assure que ceux qui restitueront l'argent indûment perçu ne seront pas poursuivis. Mais nul ne sait si cet appel portera ses fruits.