«Les bébés sont devenus bleus» - Horreur dans une clinique au Bangladesh !

Au moins six nouveau-nés sont morts, dans une clinique de Dacca, à quelques heures d'intervalle mercredi, ont déclaré les autorités sanitaires du Bangladesh qui ont ouvert une enquête. Le système d'air conditionné de l'hôpital a connu des problèmes mercredi.

Au moins six nouveau-nés sont morts, dans une clinique de Dacca. ats

Keystone-SDA ATS

Les bébés, âgés de un à trois jours, se trouvaient tous dans le service postnatal de la clinique privée Ad-Din, de la capitale. «Une enquête est en cours, et nous avons besoin d'un peu de temps pour déterminer la cause du décès de ces nouveau-nés», a déclaré à la presse Nahida Yasmin, une directrice de l'établissement.

Prabhat Chandra Biswas, chef du département de la santé du gouvernement, a déclaré à la presse qu'aux premières heures de mercredi l'air conditionné du service ne fonctionnait pas.

«Il n'y a pas d'autre moyen de ventilation une fois que le climatiseur est éteint», a-t-il ajouté, soulignant qu'il faisait 32°C à Dacca et que l'atmosphère de la salle était étouffante.

Un bébé soudainement malade a été transféré en soins intensifs, puis a été ramené dans le service une heure plus tard. A l'aube, cinq autres bébés ont fait des malaises. «Ils ont tous été placés sous respirateur mais n'ont pas pu être sauvés», a expliqué Mme Yasmin.

A partir de minuit

Selon les premiers éléments de l'enquête, ces décès ne seraient pas liés à des cas de maltraitance, a affirmé Zahid Raihan, porte-parole du ministère de la Santé. «Le département d'enquête criminelle vérifie d'éventuelles défaillances de la climatisation ou des équipements électriques», a-t-il ajouté.

«Ma petite-fille allait parfaitement bien jusqu'à la nuit dernière, mais après minuit, les nouveau-nés dans la salle ont commencé à pleurer», a confié à l'AFP Janu, 55 ans, assise à l'entrée de l'établissement, portant dans ses bras le petit corps enveloppé dans un linceul.

Les nouveau-nés, dont sa petite-fille, «sont devenus bleus les uns après les autres», a-t-elle poursuivi, «nous l'avons emmenée en soins intensifs puis on nous a rapporté son corps». Des familles dans la clinique semblaient inquiètes, certaines ont déclaré envisager de changer leurs enfants d'établissement.