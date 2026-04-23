Invités à se constituer un «kit d'urgence», les Belges se préparent au pire

Pour «se préparer au choc», les autorités belges ont demandé cette semaine à la population d'avoir sous la main à la maison «un kit d'urgence», avec eau en bouteille, médicaments et autres produits essentiels permettant de vivre en autonomie pendant trois jours.

«La question n'est pas de faire peur, mais de ne pas se mettre dans la tête dans le sable», a affirmé Bernard Quintin à la radio publique francophone RTBF. (archives) Imago

Keystone-SDA ATS

Il s'agit de s'adapter tant au «contexte international instable» qu'à un risque de catastrophe naturelle liée au changement climatique, a expliqué le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin.

Et, si l'imprévu survient, de permettre aux services de secours de se concentrer sur les citoyens les plus vulnérables, dès lors qu'un maximum de personnes peuvent être autonomes pendant les premières heures de la crise.

La Belgique répond ainsi à une exigence de la Commission européenne dans le cadre de sa stratégie «Préparation 2030», dévoilée l'an dernier, sur fond de menace russe.

La commissaire européenne chargée des situations de crise, Hadja Lahbib, a salué sur le réseau X l'initiative de la Belgique.

Concrètement, le «kit d'urgence», susceptible d'être emporté dans un sac à dos en cas d'appel à évacuer, doit contenir les principaux papiers d'identité, les produits d'hygiène et de secours de base, un chargeur de téléphone, une batterie externe, un couteau de poche multifonctions et un sifflet pour signaler sa présence aux secours.

Il est important aussi de prévoir au moins un litre d'eau par personne, quelques biscuits, noix ou barres énergétiques, un stylo-bille et du papier.

Un autre «kit» plus complet peut être gardé à la maison, pour le scénario d'une mise à l'abri, potentiellement sans électricité, eau, ni accès internet. Il est conseillé de prévoir une radio.

Les Belges sont invités à discuter entre voisins de la manière de s'entraider, sachant qu'«un kit d'urgence commun» peut être constitué dans un immeuble ou une colocation.

La campagne d'information, baptisée «Prêts. Ensemble» et prévue sur quatre ans, est pilotée par le Centre de crise national, l'organisme fédéral chargé de coordonner les secours en cas de situation d'urgence. Toutes les recommandations sont listées sur son site.

«La question n'est pas de faire peur, mais de ne pas se mettre dans la tête dans le sable», a affirmé Bernard Quintin à la radio publique francophone RTBF.

Il a évoqué la situation géopolitique actuelle, «plus inquiétante qu'il y a dix, quinze ou vingt ans», et a rappelé aussi que la Belgique avait été frappée à l'été 2021 par des inondations «liées au changement climatique» ayant causé une quarantaine de morts.