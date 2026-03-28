  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pâques approche Les bouchons au Gothard ont commencé

ATS

28.3.2026 - 18:01

Après un vendredi déjà chargé, les automobilistes se sont à nouveau trouvés bloqués samedi sur l'autoroute A2 devant le portail nord du Gothard. La colonne de voitures a atteint 12 km en début d'après-midi, avant de se résorber légèrement, selon le TCS.

Les traditionnels bouchons de Pâques ont commencé à se former en direction du sud au Gothard. (archives)
Les traditionnels bouchons de Pâques ont commencé à se former en direction du sud au Gothard. (archives)
ATS

Keystone-SDA

28.03.2026, 18:01

28.03.2026, 18:10

Une semaine avant Pâques, les voyageurs en direction du sud ont ainsi dû patienter jusqu'à une heure cinquante entre Erstfeld et Göschenen, dans le canton d'Uri.

L'Office fédéral des routes (OFROU) a mis en garde cette semaine contre de longues attentes à l'approche des vacances de Pâques. Un trafic important peut également se former sur les autoroutes du Plateau et sur les voies d'accès aux régions d'excursion prisées.

Côté rail, les CFF renforcent leur offre en vue de la forte affluence. Vingt-sept trains et plus de 70'000 places assises supplémentaires sont censés désengorger la circulation vers le sud.

Les embouteillages de Pâques au Gothard sont un phénomène récurrent depuis des années. Le record depuis l’ouverture du tunnel du Gothard en 1980 date de 1998: à l’époque, une vague de froid au nord des Alpes avait engendré une colonne longue de 25 kilomètres.

La deuxième place revient au Vendredi saint 2022, avec un bouchon de 22 kilomètres. Il avait alors fallu patienter pas moins de trois heures et demie avant d'accéder à la galerie.

Les plus lus

Les Houthis yéménites entrent dans la guerre: quelles conséquences?
Pour Anne-Sophie Pic, la décision du Lausanne Palace a été «brutale»
Pourquoi Charlene était tout en blanc et les autres femmes tout en noir ?
Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
Elle redevient maire de Strasbourg 25 ans après !
Les ménages toujours plus étranglés par leurs loyers